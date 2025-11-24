La Plataforma Feminista del Camp convoca una manifestación unitaria por el 25-N

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Plataforma Feminista del Camp ha convocado una manifestación unitaria para mañana, martes 25 de noviembre, a las 18.30 horas, con motivo del día contra las violencias machistas.

Bajo el lema El patriarcado apunta, el racismo dispara, la organización llama a reivindicar el feminismo que defiende los derechos y libertades para todo el mundo. «El feminismo es incuestionablemente antirracista. No permitiremos que delante de un feminicidio se busquen las causas en el origen de quien lo ha cometido y se ignore el patriarcado; y no permitiremos que sólo importen los asesinatos cuando sirven para lanzar un discurso de odio hacia las personas migrantes», asevera.

La manifestación iniciará alrededor del Mercat del Carrilet y recorrerá la avenida homónima, el arrabal de Robuster, el Fossar Vell y la calle Major, antes de concluir en la plaza del Mercadal.

«Este 25-N salimos a evidenciar que ni volveremos a estar cerradas en nuestras casas ni pararemos hasta que todas las compañeras puedan vivir dignamente», cierra la plataforma.