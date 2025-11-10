Reus atiende a 306 mujeres víctimas de violencia de género durante el 2025, 64 más que el año pasado

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Desde el 1 de enero y hasta el 31 de octubre de este año, el Ayuntamiento de Reus ha atendido a 306 mujeres víctimas de violencia machista en varios servicios municipales, según ha podido saber ACN.

Se trata de una cifra superior a la del año pasado cuando durante el mismo periodo se atendieron 242 mujeres en la capital del Baix Camp. La alcaldesa de Reus, Sandra Guaita, ha dicho que desconocen si hay un incremento de violencia contra las mujeres, pero sí que ha valorado positivamente que las víctimas "utilicen los recursos que existen".

Estos días, el Ayuntamiento ha instalado seis señales en las entradas de la ciudad para "luchar" contra las violencias machistas y LGBTIfóbicas. La alcaldesa ha dicho que es un "gesto simbólico, pero importante".