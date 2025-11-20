El reusense que presentará las campanadas de fin de año en La 1 de TVE

Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

Andreu Buenafuente, nacido en Reus, y su esposa Silvia Abril serán los encargados de presentar las campanadas de fin de año en La 1 de TVE. La televisión pública apuesta por esta pareja de cómicos con amplia experiencia en la conducción de eventos de gran audiencia, buscando repetir el éxito que logró la cadena el año pasado.

La elección de RTVE supone un relevo respecto a la pareja de ‘La Revuelta’, David Broncano y Lalachus, que en 2024 logró que La 1 se impusiera en audiencia frente a Antena 3. Ahora, Buenafuente y Abril deberán mantener el interés del público en una noche muy competitiva, en la que Atresmedia contará con Cristina Pedroche y Alberto Chicote, presentadores de las campanadas durante la última década, y Mediaset apostará por Sandra Barneda y Xuso Jones.

No es la primera vez que ambos cómicos comparten la conducción de un evento de gran relevancia. En 2019 y 2020 presentaron la gala de los Premios Goya, con una recepción positiva del público y liderazgo de audiencia. Sus actuaciones combinan humor y espontaneidad, y algunos de sus momentos, como la despedida de la gala de 2020, fueron ampliamente comentados en redes y medios.

Las campanadas se emitirán desde la Puerta del Sol de Madrid, y RTVE ha adelantado que incluirán elementos de producción innovadores y conexiones en directo con diferentes puntos del país. La emisión contará con retransmisión simultánea en La 1 y plataformas digitales, y se espera que la experiencia combinada de Buenafuente y Abril mantenga a La 1 como referente en audiencia en la Nochevieja española.