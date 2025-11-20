El desarrollo urbanístico del Barranc dels Capellans podría afectar a la sede de Unió de Pagesos

Publicado por Sergi Peralta Moreno Creado: Actualizado:

El sector C.3b Barranc dels Capellas, situado en el cruce entre la avenida de los Païses Catalans y la carretera de Alcolea del Pinar, espera su desarrollo urbanístico con la construcción de pisos —casi un centenar de protección pública—, la reserva de espacio verde y para equipamientos y la apertura de viales. Aunque todavía no hay fechas concretas sobre la mesa, hay un agente que resultaría afectado de la eventual transformación de la zona: Unió de Pagesos (UP) tiene su sede en Reus y, con el proyecto, será la propiedad quien decida qué hacer con el inmueble.

Promovido por Orué Inversiones SL, el plan parcial urbanístico fue aprobado inicialmente por la Junta de Gobierno Local a finales del 2023. El pasado verano, los Servicios Territoriales de Tarragona del Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica resolvieron que la iniciativa no se tenía que someter a una evaluación ambiental estratégica ordinaria, si bien requería tener el informe favorable de la Agencia Catalana del Agua, implantar sistemas de drenaje sostenible e incluir la previsión de conexión con la red de carriles bici y el acceso del transporte público.

Fuentes municipales detallan a Diari Més que el plan parcial está en fase de aprobación definitiva y que, a continuación, vendrá la tramitación de los proyectos de reparcelación y urbanización. «Una vez acabado, la propiedad decidirá qué hace con el edificio que acoge la sede de Unió de Pagesos», explican, subrayando que el sindicato del campo es inquilino.

Ante la variedad de escenarios que podrían plantearse para el futuro —como derribar el inmueble o mantener el acuerdo de alquiler—, la concejala y los técnicos de Urbanismo se han reunido con una representación de UP «para informarlos del estado de tramitación del plan y como los puede afectar». El coordinador de Unió de Pagesos al Campo de Tarragona, Sergi Claramunt, explica que ellos mismos habían pedido encontrarse «para que nos informaran de cómo estaba el tema y de si tendríamos que correr más o menos». «De momento no tenemos fechas», afirma. Y es que, teniendo en cuenta los trámites y procedimientos que se tendrían que completar, la cuestión no sería inminente y se espera que todavía pueda alargarse en el tiempo. De hecho, el plan parcial urbanístico del sector C.3b Barranco de los Curas será uno de los temas que se llevarán a votación en el pleno del viernes.

El ámbito del plan parcial abarca una superficie de 48.830 metros cuadrados (m2) y está delimitado por el barranco de los Curas, la carretera de Alcolea del Pinar, la avenida de los Países Catalanes y la calle de l'Argentera.