El Aeropuerto de Reus ya supera el total de pasajeros del 2024

El Aeropuerto de Reus ha superado en el acumulado hasta septiembre la cifra de pasajeros del año 2024, cuando se registró un total de 1.181.520. Así, durante los nueve primeros meses del año se han alcanzado un total de 1.184.990 pasajeros, un 12,9% más que los mismos meses del año pasado. El aeropuerto ha registrado durante este mes de septiembre a 207.811 pasajeros, un 15,7% más en comparación con el mismo periodo del año pasado.

En septiembre, el aeropuerto ha alcanzado un total de 2.442 operaciones, una cifra un 13,6% mayor en relación con los movimientos de aeronaves registrados el mismo mes del 2024. Desde comienzo de año, el total de movimientos de aeronaves es de 18.355, un 2,7% más que en el mismo periodo de 2024.

El aeródromo ha ofrecido esta temporada de verano 25 destinos de siete países distintos, a través de seis aerolíneas. Reino Unido —a pesar del nuevo permiso que se requiere para acceder— e Irlanda son los mercados que más personas han movido entre enero y septiembre, con más de un millón. Asimismo, simbolizan aumentos superiores al 14% en comparación con el pasado año. El tercer mercado en total de usuarios es el belga, con 56.245, seguido por Países Bajos (55.548) y Alemania (18.506).

En relación con las rutas, Dublín y Manchester han sido las opciones preferidas por la población. La capital irlandesa ha visto una variación positiva del 6,3%, superando ya los 167.000 viajeros. Por su parte, la futbolística metrópoli inglesa creció en un 16,7% y alcanza los 142.000. Ambas propuestas abarcan casi el 30% del global. Londres-Stansted se queda con la medalla de bronce (87.560). Sin embargo, en la clasificación destacan los ascensos como destino de Cork, que prácticamente ha duplicado los datos de 2024 para quedarse a las puertas de los 75.000 usuarios (+43%); Belfast (+23,8%), Glasgow (+21,7%), Eindhoven (+16,2%) y Shannon (+23,2%). La única conexión española, Palma de Mallorca, ha transportado a 2.290 personas, un 9,8% más que en los nueve primeros meses del año pasado.

Con respecto al resto de la red de Aena en Cataluña, el Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat ha llegado en septiembre a 5.279.003 pasajeros y 32.402 operaciones. Por su parte, el Aeropuerto de Girona-Costa Brava ha registrado 299.797 viajeros y 2.894 movimientos de aeronaves. Finalmente, el Aeropuerto de Sabadell ha gestionado 4.842 despegues y aterrizajes y un total de 430 pasajeros.