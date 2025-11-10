El Ecce Homo vuelve a elevarse a hombros para peregrinar al Santuario

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Confraria dels Sants Just y Pastor llevó a cabo ayer de buena mañana una peregrinación hacia el Santuario de Misericòrdia. No era una salida común, sino que los fieles cargaban en hombros el paso del Ecce Homo. La acción se enmarcaba en los 75 años de la llegada y la bendición del misterio, obra de Joan Rebull y «orgullo patrimonial» de la entidad, así como en el Jubileo 2025 del Vaticano, bajo el lema Peregrinos de la esperanza.

La cofradía recuperó la tradición de llevar el paso penitencial a hombros el año 2023. Aunque, en el caso de Reus, la mayoría de las tallas se han portado históricamente sobre ruedas, la entidad se reflejaba en dos precedentes. No sin dificultades, el Ecce Homo se elevó, y así lo hizo, también, en la Semana Santa del 2025, habiendo aligerado el peso para evitar que se repitieran las dificultades de la primera experiencia.

Además, en estos momentos, la entidad se encuentra en un momento de cambio, con el nombramiento de Maria Mercè Porqueras como nueva cofrade mayor.