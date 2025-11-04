Los insurgentes de la Sangre cierran bajo llave el templo

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

El conflicto con la Real Congregación de la Puríssima Sang del Nostre Senyor Jesucrist de Reus sigue escalando con la última novedad; el sector descontento con el Arzobispado y la Agrupació de Setmana Santa de Reus ha cambiado la cerradura de la puerta del templo y, en consecuencia, la actividad litúrgica ha quedado parada, tal como ha confirmado el Arzobispado de Tarragona a Diari Més. Además, en la puerta principal del edificio se han colgado dos carteles, donde se puede leer «Cerrado por fumigación» y «Mentre La Sang esté cerrada las celebraciones se harán a la Prioral».

El mosén, prior de Sant Pere y prefecto de La Sang, Joaquim Fortuny, lamenta la situación y «espero que muy pronto pueda volver a estar abierta». Por su parte, el llavero cesado, Antoni Olmos, no se ha pronunciado al respecto ante las preguntas del Diari Més a cierre de esta edición. Toda esta situación agrava la situación de incertidumbre generada el pasado jueves 30 de octubre cuando en una Asamblea General Extraordinària, 157 congregantes dieron apoyo a la junta cesada y rechazaron la intervención del arzobispo.

Toda esta situación nace a causa de la decisión de La Sang de abandonar a la Agrupación de Asociaciones de Semana Santa de Reus el pasado 22 de septiembre por supuestas calumnias y difamaciones recibidas a lo largo de los años. Según afirman desde Canal Reus TV, el motivo de tensión sería la disputa entre La Sang y la Cofradía de la Verónica por la propiedad del paso de la Verónica. La Sangre afirmaba que el paso era de su propiedad y la Verónica pidió la intermediación del arzobispado que, el pasado mes de mayo, resolvió el caso con un decreto favorable a la Verónica que desde la Congregación no aceptaron. Pero este no fue el único momento de conflicto entre ambas cofradías, que ya tuvieron una disputa después de que la Verónica decidiera incorporar la Danza de la Muerte a la professó del Santo Entierro del Viernes Santo de 2024, una iniciativa que no fue consensuada con la junta de La Sang y que criticaron duramente.

Ante la salida repentina de la Real Congregación de la Puríssima Sang de l'Agrupació de Semana Santa, el Arzobispado de Tarragona tildó la acción de «despropósito» y, semanas más tarde, tiró un ultimátum en el sector insurgente para que devolviera a la Agrupación bajo la amenaza de destituir la Junta de Gobierno. Al ver que estos no darían el brazo a torcer, finalmente el arzobispo de Tarragona, Joan Planellas, cesó a la junta el pasado 23 de octubre y nombró al abogado Javier Balañá de Eguía como comisario delegado, con el objetivo de restablecer las relaciones institucionales y reformar los estatus de la congregación.

No obstante, con la reunión celebrada el pasado jueves por parte de la Congregación, el conflicto, que parecía cerrado, volvió a reavivar. Los 157 votos dieron apoyo a ratificar la decisión de abandonar a la Agrupación de Asociaciones de Cofradías de Semana Santa de Reus y consideraron como ilegal el decreto de cese de la junta emitido por el arzobispo el 23 de octubre. Además, se solicitó la baja como congregantes de varios miembros de la Real Congregación «por haber convocado reunión de Junta de Gobierno al margen del llavero, adoptando acuerdos contrarios a los intereses de la Real Congregación» y se declaró persona non grata a dos personas «por su actuación contraria a los intereses y al buen nombre» de la entidad.