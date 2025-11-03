La Sang de Reus decide en asamblea rechazar el cese de la Junta

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Reial Congregació de la Puríssima Sang del Nostre Senyor Jesucrist de Reus celebró el pasado jueves 30 de octubre por la noche una Asamblea General Extraordinaria en la que se contraponía a la decisión del Arzobispado de Tarragona de la revocación de la junta. Según explican desde la entidad, la reunión contó con el voto unánime de 157 votantes para acordar cuatro puntos.

En primer lugar, ratifican «la decisión de causar baja de la Agrupación de Asociaciones de Cofradías de Semana Santa de Reus y dar poder judiciales y extrajudiciales a los abogados con el fin de defender el patrimonio e intereses de La Sang». Además, consideran que esta decisión no vulnera ningún artículo de los Estatutos de la Reial Congregació.

Segundo, solicitan a la Junta de Gobierno que «haga efectiva la baja como congregantes de varios miembros por haber convocado reuniones de Junta de Gobierno al margen del Clavari, adoptando acuerdos contrarios a los intereses de la Reial Congregació y difundiendo informaciones internas con el fin de perjudicar a La Sang», hechos que consideran «muy graves».

A continuación, rechazan el decreto emitido por el arzobispo que revoca a la Junta, considerando que «no se ajusta a la legalidad canónica». Y finalmente declaran persona non grata a dos individuos por supuestamente actuar en contra de los intereses y el buen nombre de la Congregació.

Esta situación llega después de que el pasado 22 de septiembre La Sang decidiera abandonar a la Agrupación de Asociaciones de Semana Santa de Reus por supuestas calumnias y difamaciones recibidas a lo largo de los años. Ante este hecho, el Arzobispado de Tarragona tildó la situación de «despropósito» e, incluso, hizo un ultimátum al sector insurgente para que volviera a la Agrupación.

Al no dar el brazo a torcer, finalmente el arzobispo de Tarragona, Joan Planellas, cesó a la Junta de Gobierno el pasado 23 de octubre y nombró al abogado Javier Balañá de Eguía como comisario delegado, con el objetivo de restablecer las relaciones institucionales y reformar los estatutos.