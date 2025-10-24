El pueblo de Tarragona donde se elabora uno de los mejores panellets de Cataluña

Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

El municipio de Riudoms, en el Baix Camp, puede presumir de elaborar uno de los mejores panellets de Cataluña. La pastelería Xocosave ha obtenido el Panellet de Bronze 2025 en la Ruta dels Millors Panellets de Catalunya, un certamen que premia los mejores dulces tradicionales del país con motivo de la Castanyada.

En esta edición, el Panellet d’Or ha sido para la pastelería Faixat, de Barcelona, mientras que la Fleca Rovira, de Santa Agnès de Malanyanes, se ha llevado el Panellet de Plata. El tercer galardón, el Panellet de Bronze, ha recaído en Xocosave, el obrador de Riudoms, que ha competido con más de cincuenta establecimientos de toda Cataluña.

El concurso, organizado por la Obra Social Ernest Verdaguer de Panàtics con el apoyo del Gremi de Flequers de Barcelona, reconoce la calidad, la textura y el sabor de los panellets elaborados de forma tradicional. La cita se ha consolidado como un referente en el mundo de la pastelería catalana, especialmente durante la celebración de Tots Sants.