Política
ERC Reus homenajea Lluís Companys en el 85.º aniversario de su fusilamiento
La agrupación local del partido lleva a cabo un acto delante del busto del presidente de la Generalitat, en la plaza de la Llibertat
El 15 de octubre de 1940, Lluís Companys fue fusilado en el castillo de Montjuïc. Con motivo del 85.º aniversario de su asesinato, ERC Reus llevó a cabo un acto de homenaje al presidente de la Generalitat delante del busto que le es dedicado en la plaza de la Llibertat. En la lectura del manifiesto, Miquel Àngel Prats remarcó que Companys es «símbolo de la lucha por la justicia social y la libertad nacional».
La líder republicana, Noemí Llauradó, expresó que son «unos valores que ahora vuelven a estar en cuestión, amenazados, y gravemente». «Reivindicar Companys es defender Cataluña, pero también los derechos que se ven amenazados aquí, en el Estado español y por todas partes,» clamó.
El portavoz del grupo municipal, Daniel Recasens, apuntó que «todas las causas justas tienen quien las defienda, pero Cataluña sólo nos tiene a nosotros», y así remarcó la necesidad de mantener el compromiso «desde cualquiera de nuestros sitios».
El acto culminó con la ofrenda floral, Los Segadores y el lanzamiento de salvas.
