El Vespa Club Reus celebrará finalmente el 70.º aniversario de la entidad con la fotografía conmemorativa en la plaza del Mercadal, recordando en la foto hecha el 29 de junio del año 1955, el día del nacimiento de la entidad. Un hecho que se había mantenido como una tradición y que en años posteriores se había vuelto a hacer y esta era la voluntad por parte del club el pasado 5 de julio, pasada la Fiesta Mayor de Sant Pere. No obstante, el Ayuntamiento de Reus se negó con el motivo de proteger «el pavimento de piedra de Montblanc, considerado patrimonio». Un argumento que desde la entidad se consideró «absurdo» y, por este motivo, no se aceptó la alternativa propuesta por parte del consistorio de organizar el acto en la plaza de la Llibertat.

Ahora bien, según explican desde el Vespa Club Reus a Diari Més, de cara la Festa Major de la Mare de Déu de Misericòrdia se solicitó nuevamente a la concejalía de Cultura llevar a cabo el acto en la plaza del Mercadal y, en esta ocasión, se ha permitido. Por este motivo, el domingo 5 de octubre en las 10 horas la entidad se reunirá delante del Santuario de Misericordia donde expondrán Vespes y Lambrettes de los años cincuenta y, finalmente, llevarán a cabo un recorrido por las calles de la ciudad hasta la plaza del Mercado, donde harán la fotografía conmemorativa. A estas alturas el acto ya cuenta con unos ochenta de inscritos.