La 53.ª exproReus se convertirá en la feria del automóvil con más marcas de Cataluña

La 53.ª edición de exproReus vuelve del 9 al 12 de octubre a firaReus Events, manteniendo su carácter familiar y comercial, y con una fuerte presencia del sector de la automoción, la motocicleta y el vehículo industrial. Con 40 fabricantes de automóviles, exproReus se consolida como el salón del automóvil con más marcas en exposición de Cataluña.

Este año, la muestra reunirá más de 660 vehículos y un total de 80 marcas, entre coches, furgonetas, motos y otras propuestas de movilidad como quads, microcoches y autocaravanas. Asimismo, en la zona exterior, en la calle Bèlgica, habrá 80 vehículos disponibles donde los visitantes podrán probar buena parte de los vehículos expuestos, con el objetivo de mejorar su experiencia y facilitar la decisión de compra.

El concejal de Promoción Económica, Innovación y Conocimiento y consejero delegado de REDESSA, Josep Baiges, ha destacado que «exproReus es un gran escaparate comercial donde la automoción ha tenido siempre un gran protagonismo. De hecho, el impacto económico de las ventas generadas por este sector llegar a los casi 17 M de euros y eso refuerza la apuesta de las marcas por tener presencia en la feria y presentar sus principales novedades hasta llegar en una edición excepcional como esta, con respecto a la gran cantidad de marcas presentes».

Entre las marcas de automoción confirmadas hay Audi, BMW, BYD, Citroën, Cupra, Dacia, Dongfeng, Ebro, Ford, Honda, Hyundai, Jaecoo, Jeep, KGM, Kia, Lexus, Mazda, Mercedes-Benz, MG, Mini, Mitsubishi, Nissan, Omoda, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Smart, Subaru, Suzuki, Toyota, Volkswagen, Volvo, Voyah, Xpeng y Aixam, así como las divisiones de vehículos comerciales de Citroën, Fiat Professional, Ford, JAC Motors, Maxus, Mercedes-Benz, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Toyota y Volkswagen.

Algunas de las novedades destacadas presentes en la feria serán los nuevos integrantes de la gama eléctrica de Kia, los EV4, EV5 y PV5; el renovado Kia Stonic y los rediseños del Kia Sportage, Honda Civic y el Xpeng G6; el nuevo MG S5 EV o los Omoda 9 y Jaecoo 5. Así como modelos recién aterrizados en el mercado como el BMW X3, el Opel Grandland o el Dongfeng Box.

Con respecto a las motocicletas y vehículos de movilidad personal, exproReus contará con una amplia representación de marcas como Aprilia, BMW Motorrad, Brixton, CFMoto, Cyclone, Daelim, Ducati, F.B. Mondial, Fantic, Hanway, Honda, Kawasaki, Lambretta, Leonart, Linhai, Malaguti, Mitt, Montesa, Moto Guzzi, Oset, Peugeot, Piaggio, Polaris, Royal Alloy, Royal Enfield, Seat MÓ, Segway-Ninebot, Silence, Suzuki, SWM, SYM, Triumph, Voge, Vespa, Wottan, Yamaha, Zero y Zontes.

Una feria con espíritu comercial y familiar

Como en las últimas ediciones, la muestra ocupará un total de 20.000 m² entre espacios interiores y exteriores, y contará con expositores de sectores como el menaje del hogar, la electrónica, la tecnología o alimentación.

Además, se han programado actividades para toda la familia, vinculadas a la reciente distinción de Reus como Ciudad de Ciencia e Innovación, otorgada por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Estas actividades incluirán talleres tecnológicos, propuestas educativas y espacios dedicados a la divulgación científica, pensados para todas las edades. La entrada a exproReus es gratuita.