El barrio del Carme, una deuda pendiente y nuevos horizontes

La alcaldesa de Reus, Sandra Guaita, ha remarcado que el paso de licitar el concurso para redactar el proyecto de la transformación del barrio del Carme supone un punto de no retorno. Sin embargo, como bien recordaba el presidente de la entidad vecinal del barrio, Josep Machado, esta transformación es una cosa que viene de hace tiempo. Nos tenemos que remontar hasta el año 2004 cuando el Ayuntamiento de Reus de aquel momento, encabezado por el socialista Lluís Miquel Pérez, presentó un proyecto de actuación en la primera convocatoria de la Ley de Barrios de la Generalitat y que resultó escogido. El proyecto de intervención integral planteaba varios objetivos como mejorar la accesibilidad, ubicar nuevos equipamientos municipales, la conservación del patrimonio industrial o dinamizar los usos residenciales para mejorar la calidad de vida, entre otros.

Se llevaron a cabo varias actuaciones hasta marzo de 2011 en que se ganaron espacios como el Centro Cívico, el Casal de las Mujeres o el acceso al refugio antiaéreo de la Patacada. No obstante, la crisis económica del 2008 provocó que no todas las actuaciones previstas se ejecutaran. No fue hasta el 2018 que este tema se reactivó, en parte gracias a las exigencias por parte de la asociación vecinal, y se empezó a tejer lo que ocurriría en el proyecto que ahora sale a licitación. Una transformación urbanística con nuevas ideas, como la propuesta por primera vez por ERC durante los comicios municipales del año 2019: la creación de un CAP.

Finalmente, después de un mandato entero, se escenificó el primer paso para impulsar el proyecto el 29 de marzo de 2023 con la visita a Reus del presidente de la Generalitat en aquel momento, Pere Aragonès, acompañado de los entonces alcalde Carles Pellicer y vicealcaldesa Noemí Llauradó. Aquel día se firmó el acuerdo entre el Ayuntamiento, el INCASÒL y CatSalut que ha tenido que seguir trabajando el actual gobierno, que aunque mantenía a un agente importante en la definición del convenio, los republicanos liderados por Llauradó, tuvo una nueva líder; la socialista Guaita. Este ha sido el equipo encargado de materializar el complejo acuerdo al cual se llegó hace más de dos años y que, por lo visto, sólo otra crisis como la del 2008 podría parar.