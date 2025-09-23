El proyecto de regeneración urbanística del barrio del Carme «ya no tiene traba»

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

El Institut Català del Sòl (Incasòl) ha publicado la licitación del concurso público para la redacción del proyecto de regeneración urbana del barrio de Carme de Reus. Un proyecto en el que intervienen el Incasòl, el Ayuntamiento de Reus y CatSalut que incluye la construcción de 38 viviendas de protección oficial, un Centro de Atención Primaria (CAP), un aparcamiento municipal soterrado con un centenar de plazas y la urbanización de los espacios públicos. La alcaldesa de Reus, Sandra Guaita, destaca que este es «el pistoletazo de salida de un proceso que ya no tiene traba». «Hemos trabajado desde hace mucho de tiempo entre las diferentes administraciones y hoy ya es una realidad. Con la licitación ya no hay marcha atrás para cumplir con esta deuda con el barrio», añade. La licitación para redactar el proyecto y la dirección de obras tiene un coste de 782.378,64 euros y se calcula que la inversión total entre las tres administraciones será de 10,5 millones de euros.

Por su parte, el director general de Incasòl, Jaume Vendrell, se ha comprometido tajantemente a «controlar personalmente los cronogramas, porque sabemos que los procesos administrativos hoy día son muy complejos, pero controlaré los plazos para que se cumplan». Incluso, el mismo Vendrell afianza su compromiso prometiendo que establecerán el cronograma «cuando tengamos la selección de la propuesta gráfica ganadora». Hay que recordar que la licitación de la redacción del proyecto será de unos cuatro meses y el plazo de redacción no podrá ser mayor de doce meses. Este hecho significa que los proyectos básico y ejecutivo tendrían que estar redactados el año 2027. «Para nosotros es un placer trabajar en una actuación que tiene un poco de todo. Hay urbanización de territorio, intenta resolver necesidades de movilidad, incorpora un equipamiento de primera necesidad y, además, aporta nuevas viviendas sometidas al régimen de alquiler protegido», remarca el director general del Incasòl.

Ahora bien, el elemento más chillón de todo el proyecto es el nuevo CAP, que servirá como desdoblamiento del CAP Sant Pere que actualmente asume las Áreas Básicas de Salud (ABS) Reus 1 y 2. Este nuevo equipamiento contará con una superficie útil de 1.317,50 metros cuadrados y está previsto que se trasladen los ciudadanos que pertenecen a la ABS Reus 1, con 13.784 personas asignadas. «El objetivo es acercar el servicio y mejora la asistencia y la accesibilidad en la población del barrio del Carme y, al mismo tiempo, nos permitirá dar más espacio al CAP Sant Pere, que actualmente va muy justo donante respuesta a toda la población que tiene asignada», apunta la directora de los servicios territoriales de Salut, Marta Milà.

Reivindicación vecinal

El presidente de la Asociación de Vecinos de l’Harmoniadel Carme, Josep Machado, hace valer el trabajo hecho en los últimos años por parte de la Generalitat y el Ayuntamiento para llegar hasta aquí: «Esperamos, tal como dice el director del Incasòl, que todo salga adelante cuanto antes mejor. Entendemos que hay unos trámites que se tienen que hacer y son inevitables. Pero llevamos veinte años con esta reivindicación y estaría muy bien si todo eso fuera una realidad en el 2030».