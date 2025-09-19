El Ayuntamiento de Reus lamenta que se haya cancelado el Reus Music Festival

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Reus ha lamentado que los organizadores del Reus Music Festival hayan descartado finalmente celebrar el festival de música a la ciudad, después de las expectativas generadas y por el impacto que la anulación puede tener en la imagen de la ciudad.

En un comunicado aseguran que el consistorio ha velado desde el primer momento para que Reus tuviera un festival como la ciudad, referente en el ámbito cultural y de ocio, se merece, y para que las personas que habían comprado entradas recuperaran el dinero.

El consistorio se ha demarcado de la gestión del cambio de fecha y, finalmente, la anulación del Reus Music Festival.