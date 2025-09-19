Cancelan el Reus Music Festival después de que lo aplazaran a octubre

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

La organización del Music Reus Festival ha comunicado este viernes que definitivamente no se hará la segunda edición que se había aplazado para el 25 de octubre en una sola jornada. La organización alega que la decisión se ha tomado por «incompatibilidad de las fechas propuestas con varios artistas del cartel».

El certamen se tenía que celebrar a finales de agosto pero una semana antes los organizadores anunciaron su aplazamiento y reformulación por «motivos logísticos y de producción». Con el comunicado explicaron que la programación artística se daría a conocer más adelante, ya que algunos de los artistas confirmados ya tenían otros compromisos profesionales. Esta decisión ya levantó quejas entre las personas que ya habían adquirido la entrada, ya que no les aseguraban poder disfrutar de los mismos artistas confirmados inicialmente.

Polémica

Las agencias de management Luup Records, representante de The Tyets, y ÈXITS, que representan en Triquell y los Catarres, también denunciaron que en ningún momento se había producido una situación de «fuerza mayor» para aplazar el Reus Music Festival, donde señalaron que «la nueva dirección del festival» intentó «desvincularse de sus compromisos contractuales». Desde Luup Records aseguraban que «de esta manera, la decisión de anular el festival en las fechas previstas fue unilateral por parte del promotor y motivada únicamente por la voluntad de reducir los costes de producción», añaden, un análisis en el que ÈXITS coincide. «Es por este motivo que queremos que quede claro que los grupos no tienen ninguna responsabilidad al no poder actuar en la población de Reus, ya que tenían el firme compromiso de actuar cuando estaba previsto por contrato», remarcaban desde ÈXITS.

Todas las personas que cuentan con la entrada para el Reus Music Festival recibirán el reembolso a través del canal oficial de la ticketera Linkearte. Hay que enviar un mail, en un periodo de 10 días, a sac@linke-arte.com.

En un comunicado oficial explican que «somos conscientes que las críticas recibidas- en muchos casos sin disponer de toda la información- han generado un perjuicio considerable y nos vemos obligados a cancelar por causas de fuerza mayor ajenas a la producción».