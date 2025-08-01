Aena prevé invertir casi 30 millones de euros en el Aeropuerto de Reus entre 2025 y 2026

Publicado por Sergi Peralta Moreno Creado: Actualizado:

Aena tiene previsto invertir en torno a 27 millones de euros en el Aeropuerto de Reus entre el 2025 y el 2026 para «seguir mejorando las instalaciones». Las actuaciones principales serán la mejora de la capacidad de la plataforma, la renovación del edificio de la torre de control, la remodelación del bloque del servicio de extinción de incendios y la construcción de un parque solar fotovoltaico con una potencia nominal de 12,5 MW, una operación, esta última, que «reforzará el compromiso del Aeropuerto con la sostenibilidad y la descarbonización», tal como detallan fuentes de la compañía.

El director del Aeropuerto de Reus, Juan Crespo, señaló, en una entrevista reciente con Diari Més, que se trata de inversiones «muy relevantes que reflejan el valor y apuesta de Aena por el territorio». Crespo recordaba que, entre el 2010 y en el 2024, se habían invertido 97 millones de euros en el aeródromo de la capital del Baix Camp, siendo la adaptación al nuevo diseño funcional una de las actuaciones más relevantes, dado que dotó «de una infraestructura con más capacidad, más moderna, sostenible y de alta calidad».

Les actuaciones previstas son muy bienvenidas por las instituciones del territorio. La presidenta de la Diputación de Tarragona, Noemí Llauradó, recuerda que el Aeropuerto de Reus es «una infraestructura clave para la llegada de visitantes en la Costa Daurada y Tierras del Ebro procedentes de los mercados internacionales» y, por este motivo, «cualquier inversión y mejora que se haga es una muy buena noticia, porque favorece su competitividad, hecho que beneficia a los usuarios, que crecen año tras año». «En este sentido, desde la Diputación, y a través de la Mesa Estratégica del Aeropuerto, seguimos trabajando con el objetivo de aumentar los vuelos y la llegada de visitantes a marzo y a noviembre con el fin de alcanzar la temporada», concluye Llauradó.

Por su parte, desde la Cámara de Comercio de Reus se valoran «muy positivamente» las inversiones previstas y se considera que la cantidad prevista —unos 27 millones de euros— es «una buena cantidad». «La infraestructura está bien dimensionada porque todavía no se han alcanzado los 2,5 millones de pasajeros; por lo tanto, todo lo que sea invertir en seguridad y una mejor experiencia para los pasajeros es una muy buena noticia», apunta a la corporación. Asimismo, señala que «ahora habrá que pensar en la inversión que se tendrá que hacer para conectar la futura estación intermodal con el Aeropuerto». «Se ha hablado de lanzadoras, pero quizás habría que ir concretando más», aseveran las fuentes. «Esta conexión es vital y, de momento, no se está hablando de cómo se hará», sentencia.

Asimismo, desde el ente camaral se menciona que se tendría que empezar a pensar en el nuevo Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA), ya que el actual «tiene vigencia de 2020 a 2026». «Seguro que el próximo tendrá más exigencias medioambientales que no se ven reflejadas en las inversiones que ha anunciado Aena», citan las fuentes. «Además, este nuevo DORA, con nuevos requisitos, podría hacernos modificar el Plan Director del Aeropuerto de Reus y eso también se tendrá que tener en cuenta», alertan.

El Aeropuerto de Reus se encuentra inmerso en la temporada de verano, con 25 destinaciones de siete países. Les compañías aéreas ofrecen más de 1,5 millones de asientos.

