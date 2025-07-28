Los animales de compañía ya pueden acceder a los edificios municipales de Reus

Publicado por Sergi Peralta Moreno Creado: Actualizado:

Los animales de compañía ya son bienvenidos en las dependencias municipales. El Ayuntamiento de Reus ha adaptado la normativa local para permitir el acceso de perros, gatos y hurones en los espacios destinados a la atención ciudadana, el registro o la presentación de trámites administrativos, así como a los centros cívicos, siempre que se entre para consultar información.

«Queremos ser un Ayuntamiento pet friendly», expresó a la alcaldesa, Sandra Guaita. No obstante, a la vez sólo podrá haber uno, para garantizar la convivencia, excepto en los lugares lo bastante amplios.

Hasta ahora, la ordenanza municipal de civismo prohibía la entrada general de los animales —sin una autorización explícita— en los edificios municipales, excepto a los perros de asistencia debidamente acreditados.

«Hemos adaptado la realidad del Ayuntamiento a la ley de defensa animal y a los usos de la ciudadanía, porque ya nos encontrábamos muchas veces en el día a día con que venían personas con el animal de compañía y era lógico que les podamos permitir el acceso porque no generan ningún problema», valoró al concejal del área de Servicios Generales, Manel Muñoz. La medida se ha aprobado mediante decreto de alcaldía.

Miembros del equipo de gobierno, saliendo de oficinas municipales con sus perrosTjerk van der Meulen

Por animales de compañía se entienden los perros, los gatos y los hurones, si bien se puede llegar a prever «todo aquel que conviva con las personas», comentó el edil. Los perros tendrán que ir atados con una correa corta, de 50 centímetros. En el caso de gatos y hurones, tendrán que ir dentro de las jaulas o cestos de transporte.

Sus dueños serán los responsables de garantizar que se mantenga la seguridad y no se provoque ningún tipo de daño, de forma que tendrán que adoptar las medidas necesarias para evitar ocasionar molestias. El tiempo de permanencia será el mínimo imprescindible para llevar a cabo las gestiones.

¿Y al autobús?

En paralelo, el Ayuntamiento está «analizando» cómo puede habilitar el acceso de los animales de compañía, también, al transporte público. Guaita y Muñoz detallaron que los trámites son «diferentes» y un poco más complejos al tratarse de una empresa municipal quien lo gestiona.

Hay que recordar que, en el Plan de Acción Municipal (PAM) 2023-27, se explicita la voluntad de disponer de los mecanismos necesarios a fin de que las mascotas puedan acceder a los autobuses urbanos.

«La voluntad es seguir avanzando en los derechos de los animales», señaló la alcaldesa, Sandra Guaita, recordando otras iniciativas en marcha, como la creación del espacio de acogida temporal para gatos —las obras ya se han adjudicado—, la mejora de los lugares de recreo para perros o el proceso para tener una oficina de bienestar animal.