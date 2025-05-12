El espacio de acogida temporal para gatos de Reus podría estar terminado este año y se dividirá en módulos

Publicado por Sergi Peralta Moreno Creado: Actualizado:

La cuenta atrás para que Reus tenga a su alcance un espacio de acogida temporal, gestión y recuperación de gatos ya ha empezado. Les obras tendrán un coste máximo de 211.652,30 euros (IVA incluido) y la previsión es que el equipamiento esté a punto «antes de finales de año», tal como explica el concejal en cabeza del área de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Daniel Rubio.

El edil detalla que se podrán llevar a cabo acciones como «las esterilizaciones y los aislamientos de las colonias en caso de necesidad —cómo podría ser por enfermedad—» en un entorno controlado, pero, al mismo tiempo, de condiciones agradables.

El proyecto, cofinanciado con el plan ImpulsDipta, se enmarca en la ley estatal de protección de los derechos y el bienestar de los animales, que determina que el velatorio y gestión de las colonias felinas corresponde a las administraciones locales.

Rubio comenta que la iniciativa permitirá completar «un paso más» después de haber estado desarrollando, desde hace más de una década, el Proyecto Gato, que se centra en el cuidado y la alimentación de los felinos ferales con la colaboración de dos entidades. «Necesitamos que las diversas colonias estén bien controladas», expresa al concejal.

El espacio de acogida temporal para gatos se edificará en la calle de Cervera, 6, junto al polígono industrial Dina y de la avenida de Constantí, dado que la voluntad es que esté la mínima interferencia posible entre las personas y los animales.

Tendrá capacidad para alojar hasta 150 gatos, estará gestionado por el consistorio y no ocupará la totalidad de la parcela, ya que los trabajos constructivos consistirán en la pavimentación de una superficie, «la parte de albañil de los tres módulos diseñados y poca cosa más», apunta Rubio.

La previsión es utilizar unos 276 metros cuadrados (m²) de los 2.334 m² disponibles. Si bien la licitación del contrato de obras apunta que el plazo máximo para ejecutar la intervención es de ocho meses, el edil de Medio Ambiente y Sostenibilidad supone que podrá estar ejecutado antes de que concluya en el 2025.

A pesar de sus reducidas dimensiones, se buscará que la implementación se efectúe siguiendo criterios de eficiencia energética y que el alumbrado sea de abajo consumo.

El proyecto se dividirá en tres franjas. El primer bloque acogerá la sala de veterinaria, administración y una cámara higiénica. El segundo será un patio que permitirá el recreo de los gatos y el tercero presentará tres casetas de acogida —con posibilidad de habilitar una cuarta en una futura ampliación— y un almacén para pienso y otros materiales.

Con la presentación del proyecto, las entidades que velan por el bienestar de los animales lo valoraron positivamente. Desde la asociación Reus Gats, se explicó el verano del 2024 que se trataba de una iniciativa «muy positiva» y «necesaria» porque permitiría disponer de unas instalaciones dónde alojar los felinos que no pueden devolverse en las calles en el instante porque tienen que cumplir un proceso de cuarentena, en palabras de su presidenta, Ester Amill. Además, se remarcaba que será un lugar «de paso».