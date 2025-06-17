Guaita avanza que la evolución irá de norte a sur y de este a oeste: del Plan de Barrios a la playa de vías

Publicado por Sergi Peralta Moreno Creado: Actualizado:

Desde hace un tiempo hacia aquí, se viene diciendo que el crecimiento de Reus tiene que producirse por el sur. Allí habrá el apeadero de Bellissens y la estación intermodal, el jardín de infancia municipal L'Ametller, una nueva promoción de viviendas públicas, un Mercat del Carrilet y una estación de autobuses con un aspecto renovado... Los barrios Carrilet, Fortuny, Juroca, Parcel·les Casas y Montserrat serán, también, el epicentro del proyecto que se presentará al Plan de Barrios y Villas. «Tenemos una deuda histórica», señaló la alcaldesa, Sandra Guaita, durante la conferencia de balance del ecuador del mandato.

Con todo, la transformación no será puntual ni excluyente. «Tenemos el foco puesto en los barrios del sur de la ciudad, pero también en el centro, el norte, el este y el oeste», añadió la alcaldesa. Y aprovechó para lanzar un anuncio, un titular: «Estamos a punto de firmar un protocolo con Adif para empezar el proyecto de la cesión de la playa de vías —junto a la avenida del Comerç— y, así, poder pensar, planificar y proyectar una gran zona verde y con equipamientos municipales».

En el norte, la urbanización del Pinar será testigo de la larga demanda del soterramiento de las torres. «Este gobierno ya ha firmado los convenios para la transformación urbanística y el soterramiento de las líneas de alta tensión», explicó Guaita ante la presencia de un centenar de personas, que se refugiaban del desgarrador sol —si bien acabó filtrando entre las ramas— bajo la sombra de los árboles. En el meollo, el barrio del Carme vivirá en unos años una intensa reforma que implicará el alzamiento de un Centro de Atención Primaria, pisos públicos y un aparcamiento soterrado. En el este, el Tecnoparc «queremos que evolucione a distrito tecnológico». Y en dirección hacia el interior, se remodelará la calle del Doctor Ferran y «Mare Molas también está proyectada». «Estamos pensando y proyectando nuevas zonas verdes que muy pronto os explicaremos», apuntó en ese instante.

La alcaldesa reconoció que el abordaje de esta transformación «ha venido marcada por las grandes preocupaciones de la ciudadanía». «Tenemos muy claro que las ciudades tienen que ser de progreso, que hagan avanzar, que sean un recurso para que toda la ciudadanía salga adelante y nadie se quede atrás», expresó. Vivienda, seguridad, vía pública y bienestar son cuatro ejemplos clarificadores. El protocolo de adquisición de inmuebles por derecho de tanteo y retracto, que ya ha permitido hacer efectivas dos compras, el Servicio de la Vivienda o el complejo Riera son acciones para intentar poner remedio a la cuestión residencial. Requiere, sin embargo, la suma de la administración pública y el tejido privado. El consistorio ha puesto a disposición de la Generalitat cuatro solares para edificar y «ya estamos trabajando en la siguiente convocatoria, que saldrá a finales de año». La alcaldesa profundizó en un detalle que fue incluido en la candidatura para alcanzar el distintivo de Ciudad de la Ciencia y la Innovación: «Estamos trabajando con otros ayuntamientos para poder llevar a cabo una promoción de viviendas con servicios, dirigidos a las personas mayores, en nuestra casa».

El ámbito de la seguridad será reforzado con el aumento de la plantilla de la Guardia Urbana, la introducción de cámaras de grabación personales o el futuro despliegue de una aplicación metropolitana que facilite el contacto con los cuerpos policiales. Con la voluntad de acercarse a la ciudadanía, se está diseñando una app móvil que facilite enviar quejas y sugerencias, pero, en paralelo, se estrenará el Punto de Información y Atención Ciudadana (iSAC) en el Centro Cívico Gregal, que se extenderá progresivamente al resto de centros cívicos. La creación de la Brigada de Intervención Rápida también responde a la voluntad que la innovación y la tecnología «no sólo queden en los grandes proyectos de la ciudad, sino también en el día a día».

Guaita concluyó el discurso asegurando que quiere que Reus sea «una ciudad del siglo XXI y una capital europea de referencia». «Reus no ha sido tan sólo una gran ciudad del pasado; creo que tiene un presente y un futuro espectacular, y la ilusión es lo que nos tiene que hacer mover», remarcó. Para alcanzar el hito, es «importantísima la colaboración publicoprivada» y «os agradezco e insto a seguir trabajando». «Reus no espera el futuro, sino que lo construye, lo decidimos entre todos y todas», cerró. Con todo, no todo el mundo estaba conforme: una docena de personas expresaron su disgusto con la ZBE.