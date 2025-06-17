La alcaldesa de Reus apunta que «será el gran mandato del cambio a ciudad verde y sostenible»

Publicado por Sergi Peralta Moreno Creado: Actualizado:

No obstante, «no hay proyecto económico sin sostenibilidad», aseveró Guaita, y es que «este mandato será el gran mandato del cambio en ciudad verde y sostenible». La apuesta por el verde y la renaturalización se ejemplariza con iniciativas como el plan Reus Respira, que pretende plantar 5.000 árboles en una década, o la veintena de actuaciones enmarcadas en el RENATUReus, como la habilitación de refugios climáticos en las escuelas Teresa Miquel, Marià Fortuny, General Prim y Pompeu Fabra —fuera del marco, la Escuela Eduard Toda ha diseñado como quiere que sea su futuro patio como aparte del programa Patis x Clima- o la creación de balsas naturalizada en el entorno de Aigüesverds.

Asimismo, la alcaldesa comentó que, aparte de la conversión de la playa de vías de Adif, «iremos avanzando en proyectos de zonas verdes con la visión que tenemos que tener a los cuatro lados de nuestra ciudad». «Queremos seguir siendo referentes y queremos serlo también en ciudad verde y sostenible», aseveró la alcaldesa.

En el ámbito de la sostenibilidad, también se pretende continuar el despliegue de la Ganxeta y del Bus x tú, el servicio de autobús a demanda, para que lleguen a las urbanizaciones y los polígonos industriales de la periferia; se han activado los paquetes promocionales Aparca y muévete y Aparca y vuela, entrará en vigor la Zona de Bajas Emisiones, se están ideando iniciativas para recuperar agua y se crearán comunidades energéticas, en el barrio Gaudí y en el Agro-Reus.