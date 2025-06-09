La estación de autobuses de Reus permanecerá en el emplazamiento actual y se alargará hacia la plaza del Canal

Publicado por Sergi Peralta Moreno Creado: Actualizado:

La transformación del barrio del Carrilet ha dado un paso adelante definitivo con la presentación de una propuesta consensuada, compartida y colaborativa entre el Ayuntamiento de Reus, la Generalitat de Catalunya y la comunidad vecinal y «ya sólo por eso es un proyecto mejor», tal como subrayó a la alcaldesa, Sandra Guaita. La futura estación de autobuses será semienterrada, se ubicará bajo el emplazamiento actual y se alargará hacia la plaza del Canal. Además, presentará iluminación y ventilación naturales, se maximizará la presencia de vegetación para reducir el efecto isla de calor y mejorar el confort exterior, se conectará con el actual parque de Mas Iglesias, se utilizarán materiales sostenibles y se instalarán paneles fotovoltaicos. Será «una estación de autobuses como merece Reus, adaptada a los estándares de calidad, impacto acústico y medioambiental del siglo XXI y como la que tienen las grandes ciudades europeas», expresó la alcaldesa.

En julio del 2024, el equipo de gobierno presentaba el anteproyecto de reordenación urbana y construcción de nuevos equipamientos de la zona y, en paralelo, daba el pistoletazo de salida a un proceso de participación ciudadana para recibir retroacción de la comunidad educativa, los vecinos del entorno y los grupos municipales, que trasladaron sus sugerencias e inquietudes —en especial, sobre la estación de autobuses, que se planteaba en origen en el parque de Mas Iglesias-.

Respecto del dibujo original de la estación, se mantienen los compromisos de intermodalidad entre medios de transporte —compatibilidad con las futuras paradas del TramCamp y la estación de Bellissens-, la proximidad con el centro y la prolongación de espacios verdes entre el parque de Mas Iglesias y el entorno del Mercado del Carrilet. Asimismo, se garantiza la viabilidad de la iniciativa al haber sido trabajada y aprobada por la Generalitat de Catalunya, que será la gestora. Los accesos a motor al nudo de movilidad se harán por la plaza del Canal para redirigir eficientemente los vehículos en cualquier dirección. Además, se minimizarán el impacto visual y la contaminación acústica. «La escucha activa es implicación, generosidad, participación, colaboración y, sobre todo, construir la ciudad entre todos», destacó Guaita. Por su parte, el secretario de Movilidad e Infraestructuras de la Generalitat de Catalunya, Manel Nadal, remarcó que «todo eso es fruto de un proceso de participación, de debate, de escucha, de muchas horas de trabajo para encontrar una solución que nos parece que mejora la propuesta inicial de manera sustancial».

En estos momentos, se está cerrando la documentación técnica y la modificación puntual de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana. El ejecutivo catalán trabajará en el proyecto, con la intención de tenerlo listo en un año. Entonces, prevé abrir una consulta pública y de información.

Asimismo, el resto de ejes de actuación de la remodelación del barrio permanecen inalterados: el Mercado del Carrilet será objeto de una rehabilitación para garantizar la estabilidad estructural del edificio y aglutinar, además de los usos comerciales, actividad cultural y cívica para convertirse en un polo de atracción; se pacificará el tráfico y se apostará por la renaturalización. La transformación urbanística se utilizaría como palanca para la mejora social y económica del sur de la ciudad, un área que continuará su evolución en los siguientes años y que protagonizará una serie de intervenciones, como la construcción de una nueva guardería municipal, de la estación de Reus-Bellissens, de la estación intermodal y de la promoción de 132 viviendas de protección oficial; la rehabilitación de pisos en el barrio Fortuny; o la conversión de la calle de Astorga en un eje cívico. Carrilet, Fortuny, Juroca, Montserrat y Parcel·les Casas también serán el epicentro del proyecto de actuación integral que presentará el Ayuntamiento en el Plan de Barrios y Villas.

Los vecinos celebran que no afecte al parque

La asociación de vecinos Parque Mas Iglesias está conforme con el proyecto. La entidad pone de relieve «que la defensa del parque se ha conseguido con la participación ciudadana». «Cuando los ciudadanos nos movilizamos, colaboramos, apoyamos, proponemos, en definitiva, participamos, se pueden conseguir modificar dinámicas que parecían difíciles de cambiar», añade. Con todo, informa de que «mantenemos la intención de entrega de las firmas —quería convocar una consulta sobre la ubicación del equipamiento—». Después de su registro, solicitará el desistimiento de la iniciativa ciudadana. «¡Enhorabuena a todos los que han puesto su granito de arena en defensa del parque Mas Iglesias y a la fuerza de la participación ciudadana!», cierra.