El Trapezi de Reus se despide de la 29.ª edición con 40.000 espectadores y un 96% de ocupación
La Feria del Circo de Cataluña pone énfasis en las sinergias internacionales entre compañías para fortalecer el sector
La Feria del Circo de Cataluña, el Trapezi de Reus, ha puesto punto final en la 29.ª edición después de atraer a 40.000 espectadores y registrar un 96% de ocupación a las funciones de sala.
Durante cinco días, la capital del Baix Camp se ha convertido en un polo de atracción para el circo contemporáneo, acogiendo compañías de todas partes que han hecho de Reus un punto de encuentro entre artistas, público y profesionales.
Más de 400 profesionales acreditados han participado en la feria, que ha puesto el foco en las sinergias internacionales. «Es una feria referente, hemos ido poniendo semillas para que crezcan y aporten salud en el sector», ha afirmado la codirectora artística Cristina Cazorla.
Este año, además, el certamen ha colaborado con el Quebec para consolidar su proyección mundial.