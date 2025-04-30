Una treintena de establecimientos participan en la 24.ª Ganxet Pintxo

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El restaurante El Jardí de la Casa Rull ha sido el escenario de la presentación de la Ganxet Pintxo 2025, que tendrá lugar del 8 al 25 de mayo. Las tapas de la ruta, que llega a la 24.ª edición, mantienen el precio de 4 euros y, como siempre, incluirán el quinto o la caña Estrella Damm y, por primer año, por 20 céntimos más, tapa y quinto Free Damm Torrada o Voll-Damm. En total participan 31 establecimientos.

En el acto de presentación de la Ganxet Pintxo de Primavera 2025 han asistido Sandra Guaita, alcaldesa de Reus; Noemí Llauradó, concejala de Proyección de Ciudad; Mario Basora, presidente de la Cámara de Comercio de Reus; Jaume Batista, coordinador de la Ganxet Pintxo y vicepresidente de la Cámara de Comercio de Reus; Javier Tirado, responsable Trade Marketing Damm, y Núria Vilanova, del Banco de Sangre y Tejidos del Camp de Tarragona y Terres de l'Ebre.

Después del éxito del año pasado, en el que se concentraron todos los esfuerzos en una sola edición de la ruta, este 2025 la Ganxet Pintxo repite formado, con una duración de casi tres semanas.

Sandra Guaita, alcaldesa de la ciudad, ha remarcado que «esta es una ruta muy importante para el sector gastronómico de la ciudad y por eso desde el Ayuntamiento queremos apoyarle, porque valoramos la implicación de los diferentes establecimientos participantes. Nuestra ciudad es una ciudad que se mueve. Realmente ofrecemos a la ciudadanía y a todas las personas que nos visitan muchas propuestas que nos llenan el calendario de actividad y eso se nos enorgullece».

El presidente de la Cámara de Comercio de Reus, Mario Basora, ha aprovechado la presentación de la ruta para invitar a toda la ciudadanía a «participar de una ruta que se ha convertido en referencia a nuestro territorio por la calidad de las tapas y para ser punto de atracción no sólo para los reusenses, sino también para la gente de otras comarcas».

Por su parte, Noemí Llauradó, concejala de Proyección de Ciudad, ha explicado que «la Ganxet Pintxo es una importante oferta de restauración y es también una oferta en formato lúdico y participativo, que la convierte en una auténtica experiencia de ciudad y de reclamo para todos los públicos, ya sean de Reus o de fuera. Durante unos días nos convertimos en un referente gastronómico y además, con unos restauradores que apuestan por la sostenibilidad y la calidad, y que utilizan ingredientes frescos y auténticos del territorio».

Finalmente, el coordinador de la Ganxet Pintxo, Jaume Batista, ha destacado el papel «dinamizador de la ruta, que durante 18 días de primavera llena las calles de Reus de personas con ganas de degustar las diferentes creaciones culinarias de los participantes, platos elaborados con productos de proximidad de un elevado nivel gastronómico».

Premios y sorteos de la ruta



Como cada año, los clientes de la ruta tendrán la oportunidad de votar las mejores tapas de la Ganxet Pintxo a través de la web de Gastronosfera, una votación que dará la opción de entrar varios sorteos.

Los premios a los que se puede optar en esta edición son los siguientes:

Premios para consumidores:

Premio 1- Las personas que participen en las votaciones de la mejor tapa a través de la web de Gastronosfera entrarán en el sorteo de una comida para dos personas en uno de los restaurantes participantes de la Ganxet Pintxo 2025 + 2 Pack Visit Reus ( Reus Promoción).

entrarán en el sorteo de una comida para dos personas en uno de los restaurantes participantes de la 2025 + 2 Pack ( Promoción). Premio 2- Sorteo de 2 tapas + 1 entrada doble en PortAventura .

. Premio 3- Sorteo de 2 tapas + 1 entrada doble en Infinitum Beach Club .

Los requisitos para participar en los premios 2 y 3 son seguir en @GanxetPintxo en las redes sociales y etiquetar a 3 personas con las que les gustaría compartir la ruta. Opcionalmente se puede compartir en las historias.

Premios para restauradores