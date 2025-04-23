La CUP trasladará al pleno las demandas de las exrepresentantes de las guarderías de Reus

Fotografía de las exrepresentantes de las familias de las EBM de Reus junto con la portavoz de la CUP en Reus, Mònica Pàmies.Gerard Martí

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

El grupo municipal de la CUP de Reus presentará al pleno de este viernes 25 de abril una moción recogiendo las demandas de las representantes de las familias de las guarderías municipales (EBM) en el Consejo Escolar que dimitieron en bloque hace unas semanas. Esta dimisión fue para protestar por las demandas de mejoras insatisfechas presentadas ante la concejalía de Educación del Ayuntamiento de Reus y de la salida escolar para ver el espectáculo de la Vieja Cuaresma.

Roser Bonet, una de las representantes que dimitió, asegura que en varias ocasiones intentaron establecer un diálogo con el Ayuntamiento de Reus para proponer soluciones para la mejora de la calidad educativa de los centros. «Desgraciadamente, lo que hemos recibido durante este último año han sido evasivas y silencios. Nuestras demandas han sido ignoradas sin respuesta ni solución concreta», critica Bonet. Por su parte, desde el Ayuntamiento de Reus confirman que recibieron las demandas y que se están «estudiando» las medidas presentadas.

Según explican las exrepresentantes de las familias de las guarderías de la ciudad, durante estas semanas desde que decidieron dimitir en bloque como acto de protesta el Ayuntamiento no se ha puesto en contacto con ellas en ningún momento. Ante este silencio, finalmente han decidido hacer llegar este decálogo de propuestas a través de la CUP en el pleno municipal y exigen que el Ayuntamiento «lo apruebe y se comprometa a llevar a cabo los siete puntos del decálogo que consideramos que son imprescindibles».

En la moción que presentará el grupo de la CUP en el pleno municipal de este viernes se recoge punto por punto el decálogo con siete propuestas que defienden a estas familias. Entre los puntos está la reducción de las ratios, garantizar un buen acompañamiento según las necesidades físicas y emocionales de los niños o implementar la pareja educativa para mitigar la sobrecarga de trabajo y reducir las bajas laborales.

También piden garantizar una mejor atención a la diversidad, aumentar la inversión en mantenimiento para asegurar unas condiciones correctas de las infraestructuras, replantear las salidas escolares respetando la seguridad física y emocional de los niños, garantizar la seguridad vial del entorno escolar y mejorar la calidad y cantidad del material pedagógico a disposición de las escuelas.

Respuesta del Ayuntamiento

Fuentes del Ayuntamiento consultadas por el Diari Més lamentan «la campaña de descrédito» de las guarderías municipales «en un momento tan señalado como es el de la preinscripción para el próximo curso». «El actual equipo de gobierno apuesta decididamente por la etapa educativa 0-3. Prueba de eso es que poco después de tomar posesión anunció la voluntad de construir una nueva guardería municipal con 143 plazas, la EBM Ametller, que estará situada entre la Escuela Eduard Toda y el Instituto Roseta Mauri, donde se configurará una isla educativa de 0 a 16 años», añaden.

Además, desde el consistorio también recuerdan que el año pasado se inició un plan para mejorar el estado de las escuelas públicas y las guarderías. Concretamente, se dobló la dotación para mejorar las escuelas y EBM, pasando de 150.000 a 300.000 euros. De estos, 200.000 euros se dedicaron a un plan de choque con las actuaciones más urgentes.

«La red de guarderías municipales ofrece plaza a más de 500 alumnos y cumple con los parámetros fijados por el decreto de la Generalitat», defienden desde el Ayuntamiento de Reus. Al mismo tiempo, remarcan que la primera guardería en abrir fue La Ginesta el año 2001 y, por lo tanto, «son equipamientos modernos» que disponen de «jardines naturalizados concebidos como una extensión de una estancia más, no sólo como un espacio de recreo, y con materiales de juego renovados con los criterios pedagógicos actuales».