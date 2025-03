El Instituto Gabriel Ferrater i Soler participa un año más en el Torneo de Dramaturgia

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

El Teatro Bartrina acogió ayer por la mañana la última sesión de la preparación del Torneo de Dramaturgia que están llevando a cabo alumnos de 2.º del Bachillerato artístico del Instituto Gabriel Ferrater i Soler.

Acompañados de sus profesoras, los 13 alumnos vieron cómo su texto cobraba vida de la mano de los dos actores; Alba Pujol y Roger Vilà. Una escena de rabiosa actualidad en medio de un ambiente cotidiano; una hija que, acompañando a su padre a comprar al supermercado, le quiere hacer entender que le gustan los Bollycaos. «Hace mucho que no me como un Bollycao», exclama, sacudiendo una bolsa delante de su padre confundido. A pesar de no descartar el gusto por el brioche relleno de crema de cacao, la hija acaba estallando: «¡Soy lesbiana, que no te das cuenta de ello!».

Ante esta situación, el padre lo intenta negar y busca rendijas para hacer ver a su hija que lo que dice no tiene sentido: «¿Si no te gustan los chicos, qué pasa con el hijo del carnicero?». No obstante, el típico comentario como «eso son modas de los jóvenes» le acaba por reventar en la cara. «¿Entonces, cuándo tú eras joven...?», empieza insinuando a la hija, hecho por el que el padre acaba admitiendo que «cuando estás en la mili rodeado de hombres... ¡acabas mirando!».

Pero los dramas familiares no acaban aquí, ya que en la conversación aparece un tercer personaje: Isabel, la nueva pareja del padre. «¡Estoy cansada de Isabel, es malvada!», le lanza la hija al padre, que rápidamente se pone a la defensiva: «¡No digas eso, hace mucho por adaptarse!». A pesar de todo, poco a poco, su hija le hace ver que aquella mujer lo está cambiando: «¡No puedes comer carbohidratos, no puedes ir a hacer unas cervezas con los amigos y ya no vamos a tomar un helado!». Finalmente, el padre acaba cediendo y, aunque la escena había empezado con el Bollycao como protagonista, padre e hija van a comerse un helado juntos.

Posteriormente, los alumnos comentaron la escena junto con los intérpretes. «Sí que la historia empieza con el Bollycao, pero el motivo que hace que la hija esté estresada es Isabel y se tiene que notar», comentó una alumna. «En esta parte es verdad que el personaje habla flojo, pero quizás tendría que sonar más fuerte para que lo oiga el espectador», apuntó otra.

El proyecto

El Torneo de Dramaturgia para Institutos es un proyecto impulsado por Tramoia Cultura en qué el Instituto Gabriel Ferrater i Soler ya participó el año pasado. Ayer fue la última de las seis sesiones de trabajo que llevaron a cabo a los alumnos.

«Los alumnos trabajan por parejas o tríos diferentes escenas durante las tres primeras sesiones. Después, los dramaturgos de Tramoia, Albert Forns y Silvia Navarro, seleccionan una. Entonces, en las dos siguientes sesiones, los alumnos trabajan en esta», explicó Lorena Casal, profesora del Instituto Gabriel Ferrater.

«Hoy ha sido la sexta y última sesión. Para los actores, ha sido la primera vez que se han encontrado con el texto y le ponen cuerpo», comentó la profesora. Al mismo tiempo, destaca que la escena, denominada El Secret del Bollycao, es «muy actual». A continuación, el 3 de abril todos los institutos presentarán su escena en la Sala Beckett de Barcelona de donde finalmente saldrá una propuesta ganadora.

A la vez, Casal destacó que el proyecto es una propuesta muy estimulante y que la primera edición ya fue muy bien: «El proyecto permite a los alumnos hacer un trabajo que ya han hecho con el proyecto final del Bachillerato, pero con el torneo lo hacen desde una perspectiva mucho más atractiva y enriquecedora, con gente externa como, por ejemplo, dramaturgos y actores profesionales». En este sentido, la profesora de Gabriel Ferrater i Soler hizo valer que los alumnos llevan a cabo una «tarea de dirección» y salen del espacio habitual de sólo escribir e interpretar. «Les aporta una riqueza en muchos ámbitos; profesional y académico, pero también social y como ciudadano, ya que dentro de este proyecto representan a Reus», cerró.