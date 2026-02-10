Paneque sitúa la apertura total del servicio de Rodalies «entre finales de semana y principios de la que viene»

La consellera de Territori y portavoz del Gobierno, Sílvia Paneque, ha vuelto a poner una fecha en el horizonte para la recuperación completa del servicio de Rodalies en Cataluña. En rueda de prensa después de la reunión del Consejo Ejecutivo, la consellera ha asegurado que «entre finales de esta semana y principios de la que viene» se prevé «la apertura total del sistema» de Rodalies.

A pesar de eso, ha avisado de que se mantendrán un total de 70 puntos con limitaciones de velocidad «vinculados a revisiones de la emergencia» que ve «compatibles con el servicio comercial». De esta setentena de tramos, la mitad, ha dicho Paneque, «pueden ser revisadas y eliminadas en los próximos 15 días», y el resto se evaluarán «durante en el mes de marzo».