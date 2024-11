Bioeficient empieza a instalar ventanas en Reus aunque la demanda continúa adelante

Publicado por Sergi Peralta MorenoMiquel Llaberia Verificado por Creado: Actualizado:

La empresa Bioeficient SL empieza a instalar algunas de las ventanas que estaban pendientes de instalación desde hace meses. Tal como adelantó Diari Més hace un mes, la empresa, dedicada a la instalación de cierres eficientes y con sucursales en Reus y Barcelona, habría llevado a cabo una presunta «estafa sistémica» tal como denunciaron varios afectados.

Los clientes describían un modus operandi similar con la elaboración de un presupuesto, el pago por adelantado, el incumplimiento reiterado de la fecha marcada para instalar el material y el silencio al reclamar la devolución del dinero. No obstante, después de la publicación del artículo por parte de este rotativo, algunos de los afectados aseguran que la empresa ha empezado a instalar las ventanas.

«A mí al final me han venido a instalar las ventanas y conozco el caso de otros afectados que también lo han hecho», explica una de las clientes afectadas. Así y todo, todos los clientes a los que les han empezado a instalar las ventanas comparten una característica; las instalaciones eran financiadas por el banco. «Yo cancelé la financiación en su momento cuando vi que la cosa no iba bien. Imagino que lo hace porque el banco está detrás y no se quedará de brazos cruzados», añade la afectada.

A la vez, no todos los clientes que habían financiado la totalidad o una parte del proyecto contratado han tenido la misma suerte. «Mi compra era financiada y no me han instalado las ventanas ni me han dado respuesta. De hecho, algunas de las personas que ha ido a instalar llevan menos tiempo que yo esperando», se queja otra persona afectada.

«Supongo que vio dos que eran más fáciles de instalar y así da la impresión al banco que está ‘cumpliendo’, porque no encuentro ninguna otra explicación», lamenta. Por este motivo, tal como asegura esta persona la demanda colectiva presentada en su momento continúa adelante.

En su momento, fuentes de la empresa aseguraron que los retrasos eran a causa de problemas en los procesos de fabricación o logística provocados por «quizás haber crecido demasiado». Aunque no descartaban tomar acciones legales ante las acusaciones, aseguraron que la voluntad era solucionar el problema.