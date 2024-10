Denuncian por presunta estafa una empresa de cierres eficientes de Reus y Barcelona

Una quincena de personas han denunciado la empresa de cierres eficientes Bioeficiente SL por una presunta «estafa sistemática» que se habría repetido en las sucursales de Reus —que hace unos días que está cerrada por «baja personal»- y de Barcelona. Los afectados describen un modus operandi recorriendo: la elaboración de un presupuesto, el pago por adelantado —en casos, de miles de euros—, el incumplimiento reiterado de la fecha marcada para instalar el material y el silencio absoluto al reclamar la devolución del dinero. Algunos clientes llevan años esperando el suministro de elementos como ventanas o paneles solares. Les presuntas víctimas se han organizado a través de Telegram —se puede contactar con el correo afectadosbioeficient@gmail.com— y están preparando una demanda colectiva. Desde la empresa, explican que todo responde a «retrasos» por factores relacionados con «la fabricación, la logística o el personal».

Míriam —nombre ficticio para preservar la identidad de la persona— relata a Diari Més que contrató la fabricación e instalación de ventanas a principios de año. Efectuó un pago de miles de euros, con la promesa que «estarían instaladas dos meses más tarde». «Desde esta fecha, hemos sufrido retrasos constantes y sin justificación, con promesas de instalación que se iban postergando mes a mes; a día de hoy, continuamos sin ventanas y sin la devolución del dinero», critica. Al reclamar el reembolso del importe adelantado, Míriam asegura que no ha obtenido respuesta ni por WhatsApp, ni por correo electrónico, ni por llamada telefónica. Idéntica situación denuncian otras personas con quien Diari Més ha podido contactar. Tampoco han recibido confirmación que se ha hecho el pedido en fábrica.

Los afectados han presentado denuncias a la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y los Mossos d'Esquadra, si bien explican que no creen que recuperen el dinero y que es complicado que los trámites procedan porque al presupuesto no constaba un día de instalación. Asimismo, también comentan que ha contactado con ellos la propietaria del local que Bioeficiente tiene alquilado en Reus, quién les ha explicado que «acumula impagos desde hace meses» y que cuándo se le reclamaba la mensualidad «siempre tenía excusas de todo tipo».

Según ha podido saber este rotativo, la empresa se habría comprometido a completar las instalaciones a finales del presente mes de octubre. Con todo, los afectados desconfían. «En una casa, tenía que venir esta semana y todavía no los ha comentado nada», apuntan a los afectados. Néstor —nombre ficticio— muestra cómo, durante el primer semestre del año, la compañía admitió que no podría haber más retrasos y se comprometía a rebajar el precio para cada semana que supere el calendario de ejecución. Sin el artículo adquirido, en verano pidió el retorno del dinero. «Todavía estamos esperando, ni el dinero ni ninguna respuesta absoluta,» lamenta.

Fuentes de la empresa consultadas por Diari Més justifican que estos retrasos son a causa de varios problemas en los procesos de fabricación o logística provocados por «quizás haber crecido demasiado». «Hemos llevado a cabo más de 20 instalaciones ya», reivindican desde la empresa, todo y que sin aportar ninguna prueba de este hecho. Aunque la empresa no descarta tomar acciones legales ante las acusaciones de los últimos días sobre presuntas estafas, aseguran que la voluntad es «solucionar la situación».

El mismo caso se repite años después