Fracasa la mediación para evitar la huelga de la plantilla de la limpieza de Reus por Misericordia

Publicado por Miquel Llaberia Verificado por Creado: Actualizado:

La huelga de la plantilla de la UTE Reus Net, formada por Valoriza Medioambiente - Romero Polo, continúa convocada para los días 21 y 25 de septiembre, coincidiendo con la Fiesta de la Virgen de Misericordia. Durante la mañana del martes tuvo lugar la primera mediación en la que intervino el Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat de Catalunya. A pesar del intento, la situación sigue estancada. «Nos hemos reunido y la empresa ha admitido que ha dialogado con el ayuntamiento encontrar alguna solución, pero sigan diciendo que no pueden asumir medidas como la subida salarial», explica Miguel Pérez, presidente del comité de empresa. Por este motivo, desde el comité de empresa den por sentado que la huelga es inevitable. «No es nuestra intención hacer mal la ciudad ni los que vivimos en ella. No somos responsables de lo que suceda en la vaga para convocarla. Hacemos responsable al Ayuntamiento para no evitarla, porque no podemos permitir una congelación salarial en los próximos años», reivindica Pérez.

Según ha podido saber Diari Més, durante la reunión la empresa comunicó que estaban trabajando en una propuesta que satisficiera algunas de las pretensiones de los trabajadores y que revisaban «un tema de reorganización y una propuesta económica». Entonces, la mediadora del departamento propuso a los trabajadores aplazar la huelga, quienes se negaron.

Ante esta situación, fuentes del Ayuntamiento de Reus aseguran que des del consistorio respetan «los derechos laborales de los trabajadores de la UTE concesionaria del servicio de limpieza y recogida de residuos en la ciudad». Además, confían en que «las negociaciones abiertas acaben con un acuerdo que evite la convocatoria de huelga».

Servicios mínimos

Sin embargo, el servicio de limpieza y recogida de la basura de la ciudad es considerado un servicio esencial y, por tanto, el Departamento de Empresa y Trabajo deberá establecer unos servicios mínimos. Por su parte, el Ayuntamiento afirma que se debe velar «por un servicio esencial en todas las ciudades y digno para los reusenses y reusenses». Por este motivo, plantean unos servicios mínimos que se aproximan al 70% en su conjunto. Según el comité, tendrían conocimiento de que estos servicios mínimos serían superiores. Aún así, consideran que es abusivo: «¿Un 70% son servicios mínimos?».

A su vez, el gobierno municipal recalca que la propuesta que han comunicado al departamento tiene en cuenta que el servicio de recogida de residuos y limpieza viaria es un servicio esencial y que dejar de prestarlo «puede suponer un riesgo de salud pública». Además, también han justificado la propuesta argumentando que las fechas de la huelga coinciden con la celebración de actos de la Misericordia, que comportarán un incremento del volumen de residuos generados, y que el mes de septiembre es uno de los meses de más calor y esto afecta a la recogida de la fracción orgánica por su mayor nivel de putrefacción y malos olores.

Demandas de los trabajadores

Por parte del comité de empresa reclaman, principalmente, evitar la congelación salarial de la plantilla. La empresa lo ha justificado desde el primer momento en que es económicamente inviable. Aun así, ésta no es la única reclamación. También piden otras medidas como la adecuación de la jornada semanal para una mejor conciliación familiar, con jornadas de lunes a viernes, la reducción de la jornada semanal a 37 horas y media y la jubilación parcial de los trabajadores que lo soliciten.

UTE Reus Net El contrato de la basura fue adjudicado a la UTE Valoriza Medioambiente - Romero Polo el año 2020. Desde el primer momento, la plantilla protestó contra este, argumentando que se había rebajado excesivamente el precio al cual se comprometía la empresa. Este es el motivo por el cual la empresa justifica que no puede aceptar ninguna de las reclamaciones de los trabajadores como la subida salarial.

Te puede interesar: