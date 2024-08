Los trabajadores de la limpieza de Reus convocan una huelga para finales de septiembre

Publicado por Miquel Llaberia Verificado por Creado: Actualizado:

Los trabajadores de Reus Net convocan una huelga entre el 21 y 25 de septiembre ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo con la empresa para mejoras en condiciones laborales. El presidente del comité de empresa, Miguel Pérez, asegura que se han visto obligados a convocar la huelga: «Lo utilizamos como último recurso, porque no tenemos otro mecanismo de negociación en este momento».

En este sentido, Pérez comenta que hasta ahora han intentado encontrar la solución negociando y haciendo actuaciones como marchas en coche, concentraciones delante del Ayuntamiento o interrumpiendo el pleno municipal del pasado mes de mayo, en el que se reunieron con la alcaldesa.

No obstante, esta huelga llega más tarde de lo que podría haber llegado. El pasado mes de junio el comité advirtió que se plantearían la convocatoria de la huelga a partir del 1 de julio. Así y todo, dejaron pasar el verano en un último intento de conseguir un acuerdo negociado.

«Cuando nos reunimos con la alcaldesa después de interrumpir el pleno, nos prometió que hablaría con la empresa para ver cómo desencallar la situación. Nos consta que ha habido un diálogo entre el Ayuntamiento y la empresa y, por eso, decidimos esperar. Pero la empresa sigue diciendo lo mismo y el consistorio no ha conseguido nada», critica el presidente del comité de empresa.

A la vez, desde el comité de empresa remarcan que la huelga no beneficia a nadie, ni a la ciudad ni a los trabajadores, y por este motivo continúan abiertos a participar en cualquier negociación: «Nosotros no queremos eso, pero no podemos aceptar que la empresa no acceda a ninguna de nuestras propuestas». Está previsto que el departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat intervenga como mediador, como última oportunidad para evitar la huelga.

Por otra parte, el presidente subraya que este es un problema «de origen», ya que el contrato es «deficiente» y critica la postura del gobierno liderado por los socialistas. «Cuando se hizo el contrato, los socialistas se pusieron al lado de los trabajadores diciendo que el contrato no era positivo. Ahora que lideran el gobierno no nos han hecho ni caso», denuncia.

Respuesta del Ayuntamiento

Fuentes del Ayuntamiento de Reus consultadas por el Diari Més insisten en el hecho de que «las relaciones laborales de los trabajadores son competencia exclusiva de la empresa. La relación entre el Ayuntamiento y la empresa concesionaria es contractual para la prestación del servicio. Y es en este marco que el Ayuntamiento pide a la empresa el cumplimiento del contrato y del servicio con las garantías de calidad que se merece la ciudad y la ciudadanía».

Por otro lado, sobre el compromiso que supuestamente habría asumido la alcaldesa de encontrar una solución, responden que «el Ayuntamiento siempre habla con las empresas concesionarias de servicios municipales, siempre dentro del marco del contrato y el cumplimiento del servicio».

UTE Reus Net

El contrato de la basura fue adjudicado a finales del 2019 a la UTE Valoriza Medioambiente - Romero Polo y entró en vigor el 1 de enero del 2020. Desde el primer momento, la plantilla protestó activamente contra este, argumentando que se había rebajado excesivamente el precio al que se comprometía la empresa a ejecutar el contrato.

Actualmente, este es el motivo por el que la empresa justifica que no puede aceptar ninguna de las reclamaciones que exigen los trabajadores como la subida salarial o la adecuación de la jornada semanal para una mejor conciliación familiar.

Propuestas laborales

Desde el comité de empresa reclaman principalmente evitar la congelación salarial de los trabajadores, pero también ponen sobre la mesa otras medidas como la adecuación de la jornada semanal para una mejor conciliación familiar, la reducción de las jornadas a 37 horas y media semanales y la jubilación parcial de los trabajadores que lo soliciten y que tengan un relevo disponible.

