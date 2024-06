Los trabajadores de Reus Net amenazan con convocar una huelga el 1 de julio

Imagen de una movilización ante el Ayuntamiento de Reus para exigir que no se congelen los salarios de los trabajadores de Reus Net.Gerard Martí

El comité de empresa de Reus Net amenaza con convocar huelga a partir del 1 de julio en caso de que no se llegue a un acuerdo con la empresa. Así lo recoge el acta de la reunión celebrada el pasado 14 de junio que ha tenido acceso el Diari Més donde al final de la reunión el comité manifestó que «hasta el 30 de junio tienen convenio y qué es el motivo por el cual no ha habido movilizaciones mayores, ni vagas en el servicio, pero que en caso de que no avance la negociación por cualquiera de las vías, social o económica, valorarán la conveniencia de realizar cualquier tipo de movilización o huelga a partir del 1 de julio».

En la misma reunión, desde los sindicatos presentes (UGT, CCOO y USOC) se manifestó otra vez el malestar de la plantilla ante la congelación salarial, además de otras medidas como la adecuación de la jornada semanal para una mejor conciliación familiar, con jornadas del lunes al viernes para toda la plantilla, reducción de la jornada a 37 horas y media semanales y la jubilación parcial de los trabajadores que lo soliciten y haya un relevo disponible. Por su parte, la empresa defiende que cualquiera de estas medidas son inasumibles por su coste económico.

«Desde la empresa nos argumentan que el problema es que están al límite presupuestario y, si aumentan nuestro sueldo, entrarían en pérdidas», explica Miguel Pérez, presidente del Comité de Empresa. Una versión que se corrobora en el acta de la reunión, donde se afirma que «UTE Reus Net está pasando por una situación económica delicada, pero está estudiando todas las alternativas económicas posibles para dar respuesta, cuanto antes mejor, a las reivindicaciones por parte de la representación social». Además, también señalan desde la empresa que las medidas de adecuación y reducción de la jornada laboral, aunque no tienen una implicación económica directa, sí que son «muy complicadas organizativamente» y que la jubilación parcial «si implica un coste económico». Por parte del comité de empresa agradecen que «estén estudiando alternativas económicas, pero no están dispuestos a aceptar un acuerdo que comporte la congelación salarial».

Pleno municipal del 17 de mayo

Durante el pleno municipal del pasado 17 de mayo, el personal de Reus Net interrumpió la sesión para protestar contra la congelación salarial. Según Pérez, quién estaba presente aquel día, durante la interrupción se reunieron con la alcaldesa, Sandra Guaita, y portavoces de todos los grupos del pleno. Según explica el presidente del comité de empresa, la alcaldesa se comprometió a «hablar con la empresa para buscar una solución al conflicto». No obstante, desde el Ayuntamiento de Reus ni confirman ni desmienten esta versión de los hechos y no hacen ninguna declaración al respecto.

