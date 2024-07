El Ayuntamiento de Reus reconoce finalmente a Patrícia Agudo por sus méritos deportivos

Publicado por Pep Santos Alasà Verificado por Creado: Actualizado:

El pasado 18 de julio, en este medio se hacía eco de las protestas de una deportista reusense que se quejaba de que el consistorio no la había invitado a un acto de reconocimiento a deportistas locales que habían alcanzado hitos importantes durante la temporada a pesar de haberse proclamado Subcampeona de Cataluña de Rollercross (patinaje en línea) en 2024.

El Ayuntamiento de Reus organizó una jornada en que se reconoció hasta 250 deportistas de varias disciplinas, y Patricia Agudo se viralizó al preguntarse: ¿«Cuál de los requisitos no cumplo para qué ni siquiera me felicitéis por mi hito?» en las redes sociales después de no recibir la invitación al acto.

El Ayuntamiento explicó que el consistorio contactó con los deportistas a través de los datos que constan en el registro de entidades, pero, sin embargo, en el registro no estaban los datos de contacto de Patrícia Agudo, de manera que no pudieron contactar y no pudieron invitarla.

No obstante, el Ayuntamiento acabó contactando con el deportista con la intención de entregarle su reconocimiento que, finalmente, ha recibido hoy mismo y ya ha mostrado orgullosa a través de su cuenta de Instagram, en lo que ha agradecido el gesto al Ayuntamiento y a concejal de deportes Enrique Martin.

