Una subcampeona de Cataluña de Reus carga contra el Ayuntamiento después de no ser reconocida

Ayer por la tarde, Reus organizó una jornada para reconocer a 250 deportistas locales que han alcanzado hitos deportivos relevantes durante la pasada temporada. La velada transcurrió con tranquilidad y muchos deportistas reusenses vieron su esfuerzo reconocido tanto por el consistorio como por los otros deportistas invitados.

Sin embargo, Patrícia Agudo, subcampeona de Cataluña de Rollercross (patinaje en línea) este 2024, ha denunciado que no se le ha invitado a este acto y, en un viral tuit, se ha preguntado: ¿«Cuál de los requisitos no cumplo para qué ni siquiera me felicitéis por mi hito?»

Rápidamente, el tuit ha causado furor en la red social X, y Agudo, deportista del club Rock Rollers Reus (el primer club de patinaje en línea de la ciudad de Reus) y del Nàstic de Tarragona, ha recibido el apoyo de muchos usuarios que han querido rendirle su particular homenaje por sus méritos deportivos.

El tuit acumula, a estas alturas, más de un millar de «me gustas» y 300 retuits, así como una cuarentena de respuestas.

Agudo ha cerrado con un duro mensaje contra el Ayuntamiento: «Gracias, Reus Esport, Sandra Guaita y Enrique Martín para hacerme sentir que mi deporte es inferior y menos importante que el resto. Que mi medalla de plata no vale como una de patinaje artístico, hockey, baloncesto, entre otros.» ha tuiteado.

