Teresa Pallarès: «Se está perdiendo la cultura política de enriquecer propuestas con el diálogo, y es una lástima»

¿Como ve la ciudad?

«La ciudad no avanza como creemos que tendría que avanzar, y no lo hace por tres motivos. Uno es la subida injustificada de los impuestos. En segundo lugar, se tienen que hacer acciones firmes y dirigidas a otras cámaras para hablar de cambios en el Código Penal para acabar con la multirreincidencia. En tercer lugar, hechos como el cierre de la Residencia ICASS y de una línea de I3 de La Vitxeta. No vale echar pelotas fuera diciendo que no es competencia nuestra, porque quien lidera una ciudad, la lidera de verdad, y si se tiene que plantar en Madrid, en Barcelona o en Waterloo, lo tiene que hacer».

La alcaldesa afirmaba que se ha trabajado «como nadie se puede imaginar» para evitar los conflictos sociales.

«Sólo faltaría que la alcaldesa no trabajara incansablemente para la ciudad. Es su máxima obligación. Estamos viendo que las palabras no responden a los hechos. Si eres la alcaldesa, te tienes que plantar donde haga falta y tienes que pedir explicaciones. Habría estado bien ir juntos y no buscar enfrentamiento político cuando detrás hay gente que está sufriendo, pero parece que no es posible. Es que no hablamos».

¿Se podría haber evitado o mitigado la subida de impuestos?

«Evidentemente. La subida del IBI supone que se acerquen al techo posible para los próximos años de mandato. El primer año no hace falta que te lo comas todo, porque el Ayuntamiento no tiene capacidad inversora ni puede sacar adelante proyectos completos. Entiendo que el último año no subas impuestos, pero tienes un recorrido de tres más. Visualiza cuáles son los tributos que se tienen que tocar y cómo. Nosotros también habríamos subido impuestos, tenemos que ser razonables y coherentes, porque la ciudad crece, necesita servicios, ha habido la pandemia y la inflación, pero los habríamos subido de una forma razonada, escalonada y explicada. Pueden encontrar muchos argumentos y, si quieren, los compro, pero que me los expliquen».

¿La ciudad ha empeorado?

«Sí. ¿Sacan adelante proyectos? Claro está, proyectos que estaban empezados, pero ni un poco de reconocimiento, ni mano tendida para pactar. Por ejemplo, la reforma del Centre Catòlic es un proyecto que el alcalde Carles Pellicer compartió con la oposición. Hoy en día, no sabemos nada. No nos informan. Las comisiones informativas están vacías de contenido. Tienes que estar todo el día preguntando y estirando del hilo. Se está perdiendo la cultura política de enriquecer propuestas con el diálogo, y es una lástima. Continuaremos con la mano tendida, porque es nuestra manera de hacer y de ser, pero no estamos satisfechos con cómo se está gobernando».

¿Les gustaría reconocimiento por los proyectos puestos en marcha en el pasado mandato?

«Soy consciente de dónde estamos. En la política, todo son ciclos. Cuando tienes la oportunidad de tomar decisiones, tienes que hacer trabajo sin esperar que nadie te lo agradezca. No hace falta reconocimiento, pero quizás un poco de información, saber cómo están los proyectos, porque también me siento responsable. No es un tema de agradecimiento, sino de compartir, porque estos proyectos no llevarán el sello del PSC o de Junts; son proyectos de ciudad».

Una de las primeras acciones del gobierno fue decir que el Mercado del Carrilet se quedaba en el emplazamiento actual. ¿Qué piensan?

«Es una decisión que tampoco se nos ha explicado, cómo pasa con todas. Ellos son el gobierno y deciden, pero explícame qué harás. Lo entenderé o no, pero me habrás compartido tus argumentos. También nos hemos enterado por la prensa de que quieren cambiar de lugar la estación de autobuses. Nos surgen muchas preguntas. ¿El edificio ya no tiene carencias estructurales? ¿Qué haces con el otro espacio que has adquirido? ¿Qué haces con las concesiones con los paradistas? Tenemos el derecho de estar informados».

¿Cómo se compagina trabajar por Reus y en el Senado?

«Al igual que trabajar por Reus y estar en una empresa. Tristemente, la oposición se tiene que buscar la vida. En otros sitios, a la oposición se le ofrece tener un sueldo con cotización para poder dedicarte al Ayuntamiento. Aquí no es posible y, por lo tanto, tienes que tener un puesto de trabajo. En mi caso, el partido consideró que estaría bien que fuera al Senado. Está siendo positivo, porque haces muchos contactos. Mientras no seamos independientes, hay muchas cosas que todavía se tienen que decidir en Madrid. Es complicado de gestionar, pero tampoco lo tienen fácil los compañeros».

Estuvieron en el gobierno. ¿Era viable que la oposición cobrara un sueldo?

«La verdad es que no me había pasado por la cabeza. Estábamos en el gobierno y nadie nunca lo pidió, que yo sepa. En este mandato, ha habido algún concejal que lo preguntó y fue cuando se me despertó el interés. Quizás estaría bien que hubiera alguien que pueda dedicar todas las horas laborales al Ayuntamiento, porque lleva mucho trabajo».

¿Qué espera de estos años que quedan de mandato?

«Que ojalá Reus vaya a mejor. No quiero que vaya a peor. Ojalá que el rumbo se corrija».

