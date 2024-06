Pallarés: «Guaita prometió el cambio, pero no avisó de que era a peor»

Publicado por Sergi Peralta Moreno Verificado por Creado: Actualizado:

«¿La gestión del actual gobierno de PSC, ERC y Ara hace que la ciudad esté mejor respecto hace un año?». Teresa Pallarès, portavoz de Junts por Reus y jefa de la oposición, empezó la conferencia compartiendo esta pregunta con el público. Su respuesta fue contundente: no.

«Somos conscientes de que falla el engranaje principal de la maquinaria», expresó. Pallarès añadió que el gobierno tripartito «no funciona y va en dirección equivocada», una afirmación que le genera «tristeza». «En campaña, la que ahora es alcaldesa (Sandra Guaita) prometió la hora del cambio, pero no nos avisó de que este cambio era a peor», remató.

Pallarès se presentó en El Círcol para analizar cómo ha sido el primer año del mandato 2023-27, periodo en que su formación política ha tenido que aceptar el papel de oposición. Su visión negativa de los primeros doce meses de PSC, ERC y Ara fue justificada en tres «cambios que ya son bien visibles y tangibles: hoy en día, los reusenses pagamos más impuestos, sufrimos más delincuencia y disponemos de menos servicios públicos».

La portavoz de Junts consideró que el gobierno ha fallado «en el fondo» y en «las formas». No sólo ha adoptado un «rumbo erróneo», sino que «no tiene en cuenta la opinión de los reusenses». Pallarès recordó las protestas contra la subida de los tributos y las alegaciones presentadas contra las ordenanzas fiscales, la lucha de la comunidad educativa por evitar el cierre de una línea en la Escuela La Vitxeta y la clausura de la Residencia de Personas Mayores de Reus, el ICASS. «Guaita no ha hecho el trabajo que toca como líder para defender los intereses de la ciudadanía», aseveró Pallarès, quien subrayó que «las buenas palabras sirven de poco si no van acompañadas de hechos».

En esta línea, aseguró que el ejecutivo está siguiendo con la población «el mismo patrón que se va repitiendo con los grupos de la oposición». «El gobierno ha instalado un estilo político de menosprecio de la oposición: no nos informa, no nos escucha y no tiene ninguna voluntad de llegar a acuerdos con nosotros», lamentó. «Esta actitud deteriora la cultura política de la ciudad, que se basaba en el diálogo, la implicación y los proyectos», prosiguió.

Pallarès criticó que el ejecutivo «tampoco tiene una visión clara de la ciudad» y considera que «sólo se ejecutan por inercia aquellos proyectos que dejamos planificados el gobierno anterior», como el complejo de la Hispània o la promoción de pisos de protección social en Mas Iglesias. «Alguien pondrá la primera piedra, pero nosotros lo impulsamos», remarcó.

Tampoco se privó de recordar las «discrepancias internas que sin ninguna contemplación han hecho públicas», como las declaraciones de la primera teniente de alcaldesa, Noemí Llauradó (ERC), quien afirmó que el modelo del PSC «lleva aReus al estancamiento». «Transmite poca seriedad y una triste imagen que la ciudad no merece», expresó. Pallarès acabó afirmando que continuará con la voluntad de «servir a la ciudad» y que se trabajará «de manera rigurosa, constructiva, con la mano tendida al gobierno y a la gente, en beneficio de la gente.

