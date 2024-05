La Feria Reus Viu el Vi se traslada al parque Sant Jordi del 7 al 9 de junio

Publicado por Redacció Verificado por Creado: Actualizado:

La 14.ª edición de la Reus Viu el Vi, la feria de las Denominaciones de Origen del territorio Cámara, se celebrará del 7 al 9 de junio. Como novedades, este año la feria se hará en el parque de Sant Jordi y ampliará sus horarios.

Este año serán veintitrés las bodegas participantes, todos ellos de los Consejos Reguladores que desarrollan su actividad bajo el paraguas de la corporación: la DO Catalunya, la DO Conca de Barberà, la DO Montsant, la DOQ Priorat, la DO Tarragona y la DO Terra Alta. También participarán bodegas de referencia de la DO Cava y once marcas de vermú: los ocho que conforman la marca Vermú de Reus y tres más que se han sumado. Así, los asistentes podrán escoger entre casi 200 referencias representativas de los mejores vinos y vermúes del territorio.

Cambio de ubicación y de formato

Entre las novedades de este año está el cambio de ubicación, en el parque de Sant Jordi, un espacio con mayores dimensiones que la plaza de la Llibertat que permitirá que los visitantes se sientan más cómodos y que los diferentes expositores puedan dar un mejor servicio al cliente.

Además, el horario de la feria también varía. En esta decimocuarta edición, se cerrarán puertas a las 22h tanto el viernes como el sábado. De esta manera se pretende crear un ambiente más familiar y generar sinergias con el sector de la restauración para que los visitantes tengan la opción de cenar en alguno de los establecimientos de Reus. El domingo la feria cerrará a las 21h.

Otra de las novedades serán las actuaciones de música en directo. El grupo de versiones Cover H actuará el viernes por la tarde y el sábado Xavier Planas y su saxo pondrán el hilo musical de la Reus Viu el Vi.

Como es tradicional la feria invita a una bodega de fuera del territorio para poder presentar, de esta manera, una tipología de vinos diferentes. En esta ocasión participará el Celler El Pescador (DO Catalunya), de Peralada, en Girona.

La feria se complementa con la tradicional oferta gastronómica elaborada con productos locales de calidad. En esta ocasión con la presencia de los establecimientos ADN Sistaré, Black Burger, Sant Gil d'Albió, la Beermutera, Ca la Cova, Cal Sendra, Forn Llauradó y el ganador de la mejor tapa de la Ganxet Pintxo, Grillats Reus BBQ.

Venta de packs de manera anticipada

En esta edición de la Reus Viu el Vi los visitantes podrán comprar los packs de manera anticipada en la plataforma que se podrá encontrar en la web de la feria. De esta manera, la organización quiere evitar las colas que se generan a la hora de comprar los packs. Así, los visitantes podrán hacer su compra en la web, descargarse el justificante de compra o código QR y recoger su pedido en las casetas instaladas en la feria de «Recogida venta online».

Además, se ha instalado una caseta en la plaza Prim donde , además del código QR para acceder a la tienda online, las personas que tengan dificultades para comprar los packs podrán encontrar una persona de apoyo el jueves, viernes y sábado de esta semana en horario de 11:30 h a 13:30 h y de 18:00 h a 20:00 h, y lunes, martes y miércoles de la otra semana con el mismo horario.

La 5.ª Muestra de Vermú

En paralelo en la Reus Viu el Vi, la feria mantendrá su vinculación con el mundo del vermú con la degustación de Vermut de Reus que se realizará el sábado y el domingo al mediodía, de 12:00 h a 14:30 h. El espacio de promoción de la Marca Vermú de Reus estará gestionado por la Agència Reus Promoció.

Los asistentes podrán escoger entre las diversas marcas que actúan bajo la marca Vermú de Reus y que son Cori, Fot-li, Iris, Miró, Olave, Or del Camp, Rofes y Yzaguirre. También habrá una tres marcas invitadas, La Madre Vermouth, Dos Deus Vermouth y Padró i Familia. El área del vermú también estará abierta durante la feria en horario de tarde.

Inauguración de la feria

La inauguración de la feria se llevará a cabo el viernes 7 de junio a las 19:00 h y la alcaldesa de Reus, Sandra Guaita, será la encargada de dar el pistoletazo de salida a la Reus Viu el Vi.

Después de que el año pasado la Reus Viu el Vi se sumara a la campaña del Grupo Alegre para impulsar un nuevo elemento, La Somera, este año esta figura y la giganta Arlet participarán en el acto inaugural de la feria del vino, haciendo un recorrido por todo el recinto.

Actividad previa

Como actividad previa a la feria Reus Viu el Vi, la Cámara de Comercio de Reus ha organizado una cata de vinos, Garnatxa blanca, l'ànima de la DO Terra Alta, dirigido a profesionales de la restauración y la hostelería e impartido por Jordi Rius Gironés, secretario del Consejo Regulador DO Terra Alta, sumiller, enólogo e ingeniero agrícola. La cata se hará el lunes 3 de junio a las 19.30h en el Espacio Llotja.

