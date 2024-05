Junts pone el grito en el cielo ante la situación «insostenible» del gobierno de Reus

Teresa Pallarès, de Junts per Reus, ha sido la primera en comentar las críticas de los republicanos hacia los socios de gobierno.Gerard Martí

Publicado por Miquel Llaberia Verificado por Creado: Actualizado:

Las reacciones a las críticas de ERC sobre la dinámica del gobierno no se han hecho esperar. Teresa Pallarès, de Junts, pone el grito en el cielo ante las declaraciones de los republicanos sobre que el gobierno socialista puede llevar a Reus «al estancamiento».

«Estoy absolutamente de acuerdo con las declaraciones de estancamiento, creo que ha habido una especie de retorno al pasado. Oímos comentarios lamentables de concejales que, o se excusan en que eso viene del anterior gobierno o aquello depende de otra administración. Es una falta de proyecto, de confianza entre los miembros de gobierno e, incluso, entre los mismos concejales del grupo socialista que hacen que la ciudad pierda muchísimo», critica contundentemente la concejala juntaire, a la vez que añade que «hay una figura que tapa la acción de gobierno de cualquier concejal, que es la figura de la alcaldesa. El resto de concejales no tienen ningún tipo de credibilidad ni de fuerza. No creo que este fuera el gobierno que ERC quería».

Además, sobre el balance que hizo ERC, cree que «todos son proyectos que se iniciaron en el gobierno anterior. Es obvio que con un año no hay tiempo para casi nada, pero tampoco escuchamos nuevas propuestas. Hay una falta de gobierno firme que trabaje para la ciudad».

Pallarès también aprovecha para comentar la afirmación sobre que Ara Reus es «el partido que se deja arrastrar por el grande», y considera que «es normal que un partido pequeño vaya un poco más a remolque dentro de un gobierno. Además, reposicionarse es una cosa normal y lícita, pero quizás si tuvieran las cosas más claras no les haría tanta falta reposicionarse».

Por otro lado, no comprende cómo los republicanos pueden formar parte de un equipo de gobierno el cual critican: «Es una muestra de cómo es de insostenible este gobierno. Cuando pactaron con el PSC sabían que era un partido capaz de hablar de ‘Lérida’ y ‘Bajo Llobregat’, ya sabían dónde se metían. Aquí no hay inocencias, hay conveniencias y se tienen que afrontar con fuerza. Y si no están de acuerdo que rompan el pacto de gobierno».

Además, Pallarès también opina sobre que los republicanos afirmaran que quieren liderar el independentismo como principal partido independentista en el consistorio: «Nuestras puertas siempre están abiertas. Somos gente seria, tenemos en la cabeza el país y la ciudad y ganas de hacer trabajo».

Silencio del PSC y Ara Reus

Desde el PSC y Ara Reus han decidido no hacer declaraciones sobre las palabras de los republicanos criticando la dinámica entre los socios de gobierno. Por un lado, el PSC afirma que ha habido una reunión entre socialistas y republicanos para hablar sobre el tema, aunque no ha trascendido en ningún momento el contenido de esta. Por su parte, Ara Reus asegura que no quieren entrar a opinar y que se concentran en sacar adelante los proyectos de gobierno.