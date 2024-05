La escuela Prat de la Riba de Reus sube el tono para exigir la pacificación del tráfico

Publicado por Miquel Llaberia Verificado por Creado: Actualizado:

La escuela Prat de la Riba continúa con las movilizaciones para conseguir la pacificación del tráfico en el entorno escolar del centro. A raíz de un accidente de tráfico entre dos vehículos el pasado 30 de abril en la avenida Prat de la Riba, donde un coche acabó volcado sobre su lateral, la comunidad educativa conformada por alumnos, profesores y familias inició una serie de concentraciones cada viernes cortando la avenida para reclamar que se pacifique el tráfico en el entorno escolar. Fernando Paniagua, miembro de la AFA de la escuela Prat de la Riba, afirma que las movilizaciones han ido «muy bien» hasta ahora.

No obstante, desde la comunidad educativa lamentan que no se les haya dado todavía una respuesta desde el Ayuntamiento de Reus. «Desde la primera movilización pedimos una reunión con la concejalía del área de Vía Pública para exponer nuestras demandas y, hasta ahora, no hemos recibido ninguna respuesta», expone Paniagua, que añade que para desencallar esta situación planea convocar una manifestación en la plaza Mercadal el viernes 31 de mayo.

«Hemos decidido subir el tono y lo que haremos será convocar una movilización ludicofestiva, como han sido todos hasta ahora, en la Mercadal. Entonces, nos plantaremos delante de las puertas del ayuntamiento y exigiremos que nos reciban a las cinco de la tarde para forzar esta reunión que, por lo visto, cuesta mucho fijar», comenta, a la vez que apunta que «les estamos dando quince días hasta aquella fecha, por lo tanto, creo que es más que suficiente tiempo para que nos puedan dar una respuesta».

Las reclamaciones

Las demandas que pretenden presentar delante del consistorio son tres. La primera y a corto plazo, es que el tráfico se corte temporalmente en las entradas y salidas de los alumnos en la escuela, para garantizar su seguridad. En segundo lugar, y a medio plazo, piden la pacificación del tráfico en la zona y, como última reclamación, la realización de un estudio vinculante del entorno de todas las escuelas públicas de la ciudad con el objetivo de implementar medidas de seguridad y sostenibilidad medioambiental. «Creemos que son medidas necesarias para el bien de toda la comunidad educativa, tanto con respecto a la seguridad como a la salud», subraya Paniagua.

Protestas pedagógicas

Por otro lado, el miembro de la AFA de la escuela Prat de la Riba destaca que esta situación la viven como una oportunidad de aprendizaje para los alumnos: «Nosotros somos una escuela de democracia participativa y les queremos enseñar que para cambiar las cosas que no te gustan a veces hay que movilizarse».

«Además, los alumnos de sexto de la escuela ahora mismo han iniciado un proyecto educativo en torno a la escuela para conocer cuáles son los niveles de contaminación acústica que hay», explica. Para hacerlo, los alumnos han hecho salidas por el entorno de la escuela con sonómetros para calcular los decibelios, y también están construyendo un semáforo del ruido que se ponga en rojo cuando la contaminación acústica supera los límites óptimos. «Eso demuestra que somos una comunidad educativa que quiere integrar todos los proyectos que hay en torno al centro, y verlo te enorgullece», asegura Paniagua.

