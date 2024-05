La segunda Gala Drag de Reus queda marcada por las reivindicaciones

Publicado por Miquel Llaberia Verificado por Creado: Actualizado:

La segunda edición de la Gala Drag de Reus, organizada por el colectivo H2O, llenó la Palma ante la expectativa de conocer quien se coronaría como reina de Reus. Un evento marcado por las actuaciones y vestimentas atrevidas y conducido por Lady Savannah, una drag queen que no deja indiferente a nadie con su glamur y humor.

La presidenta de la asociación organizadora, Berta Mascaró, asegura que vivió la gala con «emoción». «La primera gala fue todo un éxito y lo que queremos es que la gente y las instituciones se lo crean», afirma Mascarón, añadiendo que «aquí se reivindican muchas cosas, como expresarte cómo quieras y que las drags son un espectáculo para todo el mundo».

La encargada de dar el pistoletazo de salida fue La Tóxica, con un ritmo y puesta en escena rítmico y frenético, al lado de sus bailarinas, y una vestimenta colorida. Todo un espectáculo sólo comparable con el Carnaval brasileño.

A continuación, fue el turno de Maya Fox, con una actuación impactante, no apta para los más aprensivos. Sin embargo, lo más relevante, es que todo este arte que desprendía lo hacía con tan sólo 16 años. «Si haces eso con sólo 16...», auguraban desde el jurado.

La tercera en actuar fue Astral Toto, con un estilo y carácter descarado, la de Santa Coloma de Queralt no dejó a nadie indiferente. Barbara Stardust tomó el relevo. Al ritmo de la última canción de Eurovisión que representó en España este año, Zorra, ofreció una gran actuación.

Después de las dos drags más descaradas y sin complejos de la gala, fue el turno de Lady Chromatica, que se desvirgó ante el público reusense con su primera actuación como drag. Y, para acabar, fue el turno de Miss Honey, en el que el adjetivo «potente» no hace justicia para describir la coreografía más intensa de toda la gala.

Seis estrellas que brillaban sobre el escenario, pero tan sólo una podía ser coronada como la nueva reina. Y para esta tarea la encargada fue Frida la Ter, ganadora de la primera edición de la gala celebrada el año pasado, quien colocó la corona a Maya Fox como nueva reina de Reus en esta segunda edición.

Una gala reivindicativa

Una gala que ofreció un espectáculo único en la ciudad, pero que también tuvo su espacio para las reivindicaciones. Frida la Ter, sin perder la oportunidad, aprovechó el escenario para advertir que «por mucho que hayamos avanzado, todavía queda mucho por hacer». «El pasado martes sufrí una agresión. En un local donde iba a hacer una actuación un chico me silbó y, cuando lo miré, me hizo el gesto de dispararme. Por mucho que parezca una cosa pequeña, no lo es», sentencia Frida la Ter.

