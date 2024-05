Jóvenes tarraconenses atrapados en casa por la pandemia encuentran salida en un dispositivo de salud mental

Publicado por Oriol Castro Verificado por Creado: Actualizado:

Jóvenes que no salen de casa. O de su habitación. Que hace años que no van a la escuela. Aislados de la sociedad, de su familia. «Son chicos y chicas que se han visto directamente impactados por la situación de la pandemia y no han podido revertirlo. Hay muchos más casos de los que nos imaginamos».

Cori Juanpere es la jefa del Equipo Guía del Camp de Tarragona. Este dispositivo trata jóvenes de 12 a 25 años que sufren problemas de salud mental de alta complejidad, alto riesgo psicopatológico y con trastornos relacionados con el consumo de tóxicos.

El equipo está formado por perfiles profesionales de psiquiatría, psicología clínica, enfermería, trabajo social y personal administrativo, que se desplazan al domicilio del enfermo.

«Son perfiles de jóvenes que tienen adicciones en las pantallas y tienen problemas comportamentales que generan situaciones difíciles en el domicilio», explica Juanpere. En el último año, el equipo ha tratado 57 casos, 40 de los cuales se han incluido a las actuaciones. Ocho han recibido el alta. «Se trata de hacer que estos chicos vuelvan al circuito sanitario y escolar», dice Juanpere.

Los Equipos Guía arrancaron el año 2021. «El despliegue del servicio en el territorio nos permite atender esmeradamente casos de salud mental y adicciones de elevada complejidad.

El trabajo en equipo e interdepartamental de la Comisión Técnica Operativa y del mismo Equipo Guía son herramientas fundamentales para hacer frente a la cronicidad, facilitando la integración social de los jóvenes y disminuyendo el impacto social para los usuarios y sus familias», expone Imma Grau, gerenta de la Región Sanitaria Campo de Tarragona.

El equipo tiene capacidad para atender a 25 usuarios al mismo tiempo, aunque actualmente trata una treintena. «Trabajamos por encima de nuestra capacidad. Cada vez tenemos más derivaciones porque se ve que funciona el programa y confían», afirma Juanpere. El dispositivo ya tiene lista de espera y los profesionales creen que este tipo de problemas de salud no se detendrán.

De momento, no está previsto ampliar equipos. «Podríamos decir que el programa todavía es bastante incipiente y se está desarrollando de manera satisfactoria», apuntan desde el Departamento de Salud.

Ayudar a las familias

Los Equipos Guía transforman la situación no sólo del enfermo, sino de toda su familia. «Los familiares responden bien. Viven situaciones de tensión durante mucho tiempo. A raíz de nuestro trabajo, afloran problemas emocionales de los padres también», indica Juanpere. «Son casos cronificados. Es un proceso muy cuidadoso que por suerte está funcionando», remacha.

15 altas en dos años Desde el 2021, cuando arrancó el programa de los Equipos Guía, a Tarragona ya se han dado 15 altas. «Trabajamos con un horizonte de dos años, máximo,» explica Cori Juanpere . Cada Región Sanitaria de Cataluña dispone de un equipo, y todos se reúnen anualmente para compartido impresiones. «Está muy bien diseñado», concluye Juanpere .

Te puede interesar: