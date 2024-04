Vía P, el sistema de acceso automático a los parkings de Reus, supera los 106.000 vehículos registrados

Publicado por Marta Gutiérrez Verificado por Creado: Actualizado:

El servicio Vía P, el sistema de acceso automático a los parkings de la red municipal, supera los 106.000 vehículos registrados después de más de 2 años de la puesta en funcionamiento, en diciembre del 2021. Vía P es el sistema ideado por la empresa municipal Reus Mobilitat i Serveis para entrar y salir de los parkings sin ticket ni hacer colas en el cajero, a través de la lectura de matrícula, y aparcando en cualquiera de los 10 aparcamientos de la red municipal de manera más fácil, ágil y práctica.

Durante el primer año y medio de funcionamiento, Vía P ya contaba con 55.000 usuarios registrados, que habían activado más de 57.480 vehículos —un mismo usuario o empresa puede activar más de una matrícula—. Además, ya se habían hecho más 234.000 estancias en los aparcamientos completamente digitales. Ocho meses después, los datos han aumentado a 83.200 usuarios registrados, 106.000 vehículos activados, y casi duplicando las estancias en los aparcamientos completamente digitales, con más de 462.000.

El servicio está disponible para todo el mundo a través de la aplicación Aparcar, que ya permite desde hace tiempo estacionar en la zona azul de la ciudad sin necesidad de ir hasta el parquímetro y sacar ticket en papel. Para empezar a utilizar Via P, lo único que tienen que hacer los usuarios, ya registrados en el programa, es actualizar la versión de la app, si hace falta, y habilitar el acceso a los parkings para los vehículos que quieran.

Los nuevos, hace falta que se descarguen el software y se den de alta, introduciendo sus datos, la matrícula del vehículo y la información bancaria para autorizar el pago. Desde la empresa municipal se destaca que el servicio Vía P ha tenido muy pocas incidencias desde el estreno y el crecimiento del número de vehículos registrados es una muestra.

Opiniones de los usuarios

Las opiniones de los usuarios reflejan una clara satisfacción con el servicio. Anna Batet, por ejemplo, destaca la comodidad de no tener que gestionar tickets en papel ni esperar en colas: «Es muy práctico hacerlo todo desde el móvil. Así evito acumular papelitos en el monedero y gano tiempo». Por su parte, Judit ha expresado que, a pesar de sólo haber utilizado la aplicación unas pocas veces, la experiencia ha sido positiva y sin incidencias. «La verdad es que no he tenido ningún problema las veces que la he utilizado», afirma.

Aida Iglesias, recomendada por su madre, subraya las facilidades de pago y la entrada automatizada en los aparcamientos: «Es muy sencillo, vas con el coche hasta la barrera y se te abre solo. Además, si te quedas menos tiempo de lo que pensabas, la app te devuelve el dinero sobrante». «Después, a la hora de marcharse, no hace falta que saques ticket ni nada, sino que con la misma aplicación te lo hace todo», indica.

Mònica Roca resalta la versatilidad del sistema de acceso automático a los parkings de la red municipal, indicando que es ideal para aquellos que viajan a menudo a Reus: «Programar el tiempo desde el móvil y pagar automáticamente hace que todo sea mucho más fácil y rápido». También apunta que «por otra parte, como no tengo que coger ticket, reciclas».