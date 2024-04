Via P, el sistema d’accés automàtic als pàrquings de Reus, supera els 106.000 vehicles registrats

Entrada del pàrquing de la Llibertat de Reus on es pot utilitzar el sistema Via P per entrar i sortir-hi sense tiquet ni fer cues al caixer.Gerard Marti Roig

El servei Via P, el sistema d’accés automàtic als pàrquings de la xarxa municipal, supera els 106.000 vehicles registrats després de més de 2 anys de la posada en funcionament, el desembre del 2021. Via P és el sistema ideat per l’empresa municipal Reus Mobilitat i Serveis per entrar i sortir dels pàrquings sense tiquet ni fer cues al caixer, a través de la lectura de matrícula, i aparcant a qualsevol dels 10 aparcaments de la xarxa municipal de manera més fàcil, àgil i pràctica.

Durant el primer any i mig de funcionament, Via P ja comptava amb 55.000 usuaris registrats, que havien activat més de 57.480 vehicles —un mateix usuari o empresa pot activar més d’una matrícula—. A més, ja s’havien fet més de 234.000 estades als aparcaments completament digitals. Vuit mesos després, les dades han augmentat a 83.200 usuaris registrats, 106.000 vehicles activats, i gairebé duplicant les estades als aparcaments completament digitals, amb més de 462.000.

El servei està disponible per a tothom a través de l’aplicació Aparcar, que ja permet des de fa temps estacionar a la zona blava de la ciutat sense necessitat d’anar fins al parquímetre i treure tiquet en paper. Per començar a fer servir Via P, l’únic que han de fer els usuaris, ja registrats al programa, és actualitzar la versió de l’app, si cal, i habilitar l’accés als pàrquings per als vehicles que vulguin.

Els nous, cal que es descarreguin el programari i es donin d’alta, introduint les seves dades, la matrícula del vehicle i la informació bancària per autoritzar el pagament. Des de l’empresa municipal es destaca que el servei Via P tingut molt poques incidències des de l’estrena i el creixement del nombre de vehicles registrats n’és una mostra.

Opinions dels usuaris

Les opinions dels usuaris reflecteixen una clara satisfacció amb el servei. Anna Batet, per exemple, destaca la comoditat de no haver de gestionar tiquets en paper ni esperar en cues: «És molt pràctic fer-ho tot des del mòbil. Així evito acumular paperets al moneder i guanyo temps». Per la seva banda, Judit ha expressat que, malgrat només haver utilitzat l’aplicació unes poques vegades, l’experiència ha estat positiva i sense incidències. «La veritat és que no he tingut cap problema els cops que l’he fet servir», afirma Judit.

Aida Iglesias, recomanada per la seva mare, subratlla les facilitats de pagament i l’entrada automatitzada als aparcaments: «És molt senzill, vas amb el cotxe fins a la barrera i se t’obre sol. A més, si et quedes menys temps del que pensaves, l’app et retorna els diners sobrants». «Després, a l’hora de marxar, no cal que treguis tiquet ni res, sinó que amb la mateixa aplicació t’ho fa tot», tanca.

Mònica Roca ressalta la versatilitat del sistema d’accés automàtic als pàrquings de la xarxa municipal, indicant que és ideal per a aquells que viatgen sovint a Reus: «Programar el temps des del mòbil i pagar automàticament fa que tot sigui molt més fàcil i ràpid». També apunta que «per una altra banda, com que no he d’agafar tiquet, recicles i no malmets».