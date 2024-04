Identifican a la persona que estropeó los contenedores inteligentes en Blancafort

Publicado por Miquel Llaberia Verificado por Creado: Actualizado:

Un hombre fue identificado por la Guardia Urbana de Reus después de forzar y estropear la tapa de un contenedor inteligente de Blancafort para tirar la basura. Los hechos tuvieron lugar el pasado sábado por la mañana cuando una pareja de vecinos de la urbanización vieron a un hombre con una furgoneta intentando tirar la basura con un contenedor sin hacer uso de la tarjeta y causando desperfectos en el proceso. Los vecinos lo reprendieron e informaron sobre la prueba piloto iniciada hace pocos días en qué los contenedores de resto y orgánico de cuatro urbanizaciones de la ciudad, entre ellas Blancafort, han sido cerrados y sólo se pueden abrir utilizando una tarjeta distribuida entre los vecinos.

Ante esta situación, la vecina alertó a los Mossos d'Esquadra, que se presentaron, en el lugar de los hechos y, también, a la presidenta de la Asociación de Vecinos de Blancafort, Elena Mestres. No obstante, los agentes de la policía catalana se excusaron de que estos hechos no eran competencia suya, sino de la Guardia Urbana. Por este motivo, la presidenta de la asociación de vecinos llamó al concejal del área de Vía Pública del Ayuntamiento de Reus, Daniel Marcos, que se encargó alertar de los hechos a la Guardia Urbana de la ciudad. Los agentes se personaron en la urbanización y procedieron a la identificación del infractor por, presuntamente, haber estropeado los contenedores y, además, haber tirado basura donde no correspondía, motivos por los cuales podrá ser sancionado.

Los vecinos disponen de una tarjeta para hacer uso de los contenedores.Cedida

Incivismo

La presidenta de la Asociación de Vecinos de Blancafort, Elena Mestres, remarca la importancia de demostrar que hay sanciones «para aquellos que se comportan incívicamente. Queremos que la gente sepa que está sancionado tirar la basura al suelo». Además, la presidenta también apunta que «Nosotros no estamos en medio de una prueba, en la que hemos tenido que hacer una formación para poder seccionar mejor la basura para que ahora venga gente incívica y delincuente.»

Por otro lado, Mestres también comenta una problemática que la urbanización lleva sufriendo desde hace tiempo: «En torno a nuestra urbanización hay muchos caminos con masías, en algunas de estas vive gente durante el año y otras son segundas residencias. Estas tributan como fincas rústicas, es decir, no pagan el impuesto de la basura, pero hasta ahora todas venían a echar la basura aquí», una situación que no considera justa. Cuando el Ayuntamiento inició las rondas de sesiones informativas, Mestres explica que algunos de estos «se interesaron por encontrar alguna solución» pero otros «directamente han decidido dejar la basura tirada por el suelo».

A la vez, la presidenta denuncia que la urbanización es utilizada como «un punto limpio». «No tan sólo la gente de las masías, también llegan a venir desde los términos de Riudoms o Cambrils a tirar la basura porque les es más fácil», critica Mestres que, como otras asociaciones de vecinos de urbanizaciones reusenses, consideran que desde hace tiempo sufren el incivismo de gente que vive por los alrededores.