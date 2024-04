Identifiquen la persona que va malmetre els contenidors intel·ligents a Blancafort

Un home va ser identificat per la Guàrdia Urbana de Reus després de forçar i malmetre la tapa d’un contenidor intel·ligent de Blancafort per a tirar les escombraries. Els fets van tenir lloc el passat dissabte al matí quan una parella de veïns de la urbanització van veure a un home amb una furgoneta intentant tirar la brossa amb un contenidor sense fer ús de la targeta i causant desperfectes en el procés. Els veïns el van reprendre i informar sobre la prova pilot iniciada fa pocs dies en què els contenidors de resta i orgànic de quatre urbanitzacions de la ciutat, entre elles Blancafort, han estat tancats i només es poden obrir utilitzant una targeta distribuïda entre els veïns.

Davant d’aquesta situació, la veïna va alertar als Mossos d’Esquadra, que es van pesentar en el lloc dels fets i, també, a la presidenta de l’Associació de Veïns de Blancafort, Elena Mestres. No obstant això, els agents de la policia catalana van excusar-se de què aquests fets no eren competència seva, sinó de la Guàrdia Urbana. Per aquest motiu, la presidenta de l’associació de veïns va trucar al regidor de l’àrea de Via Pública de l’Ajuntament de Reus, Daniel Marcos, que es va encarregar d’alertar dels fets a la Guàrdia Urbana de la ciutat. Els agents es van personar a la urbanització i van procedir a la identificació de l’infractor per, presumptament, haver fet malbé els contenidors i, a més, haver llençat escombraries on no pertocava, motius pels quals podrà ser sancionat.

Els veïns disposen d’una targeta per fer ús dels contenidors.Cedida

Incivisme

La presidenta de l’Associació de Veïns de Blancafort, Elena Mestres, remarca la importància de demostrar que hi ha sancions «per aquells que es comporten incívicament. Volem que la gent sàpiga que està sancionat tirar les escombraries a terra». A més, la presidenta també apunta que «Nosaltres no estem enmig d’una prova, en què hem hagut de fer una formació per a poder seccionar millor la brossa perquè ara vingui gent incívica i delinqüent».

Per un altre costat, Mestres també comenta una problemàtica que la urbanització porta patint des de fa temps: «Al voltant de la nostra urbanització hi ha molts camins amb masies, en algunes d’aquestes hi viu gent durant l’any i altres són segones residències. Aquestes tributen com a finques rústiques, és a dir, no paguen l’impost de la brossa, però fins ara totes venien a tirar les escombraries aquí», una situació que no considera justa. Quan l’Ajuntament va iniciar les rondes de sessions informatives, Mestres explica que alguns d’aquests «es van interessar per trobar alguna solució» però altres «directament han decidit deixar les escombraries tirades per terra».

A la vegada, la presidenta denuncia que la urbanització és utilitzada com «una deixalleria». «No tan sols la gent de les masies, també arriben a venir des dels termes de Riudoms o Cambrils a llençar la brossa perquè els és més fàcil», critica Mestres que, com altres associacions de veïns d’urbanitzacions reusenques, consideren que des de fa temps pateixen l’incivisme de gent que viu pel voltant.