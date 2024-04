«La ciudad de Barcelona se parece más a Reus que a Tarragona»

Publicado por Miquel Llaberia Verificado por Creado: Actualizado:

Para que cualquier país prospere hace falta un motor que lo impulse, y el mejor motor de un país es su propia gente. Esta es la lección que el pasado jueves quiso compartir el expolítico y presidente del Salón del Automóvil de Barcelona, Enric Lacalle, en un coloquio que ofreció en El Círcol denominado «La sociedad civil motor de Cataluña».

«Es una tradición. Reus y Barcelona son ejemplos de sociedades civiles muy fuertes», aseguró Lacalle, que incluso se atreve a decir que «Barcelona se parece más a Reus que a Tarragona». «No quiero despreciar Tarragona, pero yo he conocido a mucha gente de Reus que se parece a la sociedad civil barcelonesa. No me preguntes por qué, pero encuentro muchas similitudes. Además, hay una gran cantidad de personalidades reusenses que han triunfado en Cataluña y más allá. Todo eso es sociedad civil y el motor de un país», afirmó el expolítico.

Por otro lado, el exconcejal del Ayuntamiento de Barcelona también comentó los paralelismos existentes entre las dos ciudades como la zona de bajas emisiones o el área metropolitana tarraconense.

«Creo que cada vez nos parecemos más. Por ejemplo, en el caso del Área Metropolitana en Barcelona fue una buena experiencia. No conozco exactamente los detalles de aquí en el Camp de Tarragona, pero no me suena mal. La unión hace la fuerza, aunque Reus y Tarragona siempre han sido dos ciudades con mucha rivalidad», puntualizó Lacalle.

Te puede interesar