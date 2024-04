«La ciutat de Barcelona s’assembla més a Reus que a Tarragona»

Perquè qualsevol país prosperi fa falta un motor que l’impulsi, i el millor motor d’un país és la seva pròpia gent. Aquesta és la lliçó que el passat dijous va voler compartir l’expolític i president del Saló de l’Automòbil de Barcelona, Enric Lacalle, en un col·loqui que va oferir a El Círcol anomenat «La societat civil motor de Catalunya».

«És una tradició. Reus i Barcelona són exemples de societats civils molt fortes», va assegurar Lacalle, que fins i tot s’atreveix a dir que «Barcelona s’assembla més a Reus que a Tarragona». «No vull menysprear Tarragona, però jo he conegut a molta gent de Reus que s’assembla a la societat civil barcelonina. No em preguntis per què, però trobo moltes similituds. A més, hi ha una gran quantitat de personalitats reusenques que han triomfat a Catalunya i més enllà. Tot això és societat civil i el motor d’un país», va afirmar l’expolític.

Per un altre costat, l’exregidor de l’Ajuntament de Barcelona també va comentar els paral·lelismes existents entre les dues ciutats com la zona de baixes emissions o l’àrea metropolitana tarragonina.

«Crec que cada vegada ens assemblem més. Per exemple, en el cas de l’Àrea Metropolitana a Barcelona va ser una bona experiència. No conec exactament els detalls d’aquí al Camp de Tarragona, però no em sona malament. La unió fa la força, tot i que Reus i Tarragona sempre han estat dues ciutats amb molta rivalitat», va puntualitzar Lacalle.

