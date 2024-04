Jordi Caps: «La magia es mucho más que un entretenimiento, es un arte milenario complejo»

Publicado por Sergi Peralta Moreno Verificado por Creado: Actualizado:

¿La magia está lo bastante valorada?

«La magia, actualmente, está muy poco valorada. Realmente es un arte y costa mucho. A día de hoy, todo el mundo hace magia, pero detrás de la verdadera magia se esconden muchísimas cosas que la gente no ve. Son muy importantes la comunicación, empatizar, emocionar, ilusionar, la creatividad, el liderazgo. La gente aprende sólo el truco, pero detrás de este hay mucho trabajo. Es un mundo muy complejo y, desgraciadamente, infravalorado, porque la gente está acostumbrada a ver a los magos como un entretenimiento, pero la magia es mucho más que un entretenimiento. Es un arte milenario».

¿La presencia de vídeos en internet explicando trucos devalúa la magia?

«No. La gran mayoría del contenido que hay en internet te explica cómo se hace el truco, cómo mueves las manos, pero la magia no es eso. Juegan un papel fundamental la actitud, la comunicación, el guion, la presentación. Todo eso es lo que hace llevar la magia a la excelencia. Otra cosa a destacar es que la gente está acostumbrada a asociar la magia a niños, y no es así. Yo me dedico a hacer magia para adultos, gente que ha perdido esta ilusión, porque sabe que en la magia hay alguna cosa detrás, pero cuando lo ven delante de la nariz y no lo entienden, vuelven a creer en la magia».

¿Por qué se pierde la ilusión?

«Se pierde la ilusión cuando te haces mayor. En todos los casos, no sólo con la magia. Yo lo comparo con cuando ves una película o vas a Disneyland. Lo vives, lo disfrutas; también lo hacen los grandes. La magia es para compartir, pasar un buen rato y hacerte olvidar los problemas durante el espectáculo».

Se especializa en la magia de cerca.

«Es una de las especialidades más difíciles, porque no sólo son juegos de manos, y estás muy cerca de los espectadores. Juegas directamente con el público, interactúas, hay un diálogo. No hay una cuarta pared como sobre el escenario».

Got Talent es la recompensa de una trayectoria.

«Soy el primer mago de la historia en ganar Got Talent España, soy catalán y soy de la provincia de Tarragona. Es un gran hito conseguido».

¿Por qué decidió inscribirse?

«Me decidí por culpa de la covid. En el mundo de la cultura, nos tocó de lleno. Veías tu sueño roto y es en este momento en el que tienes que levantar la cabeza y arriesgarte».

¿Salió bien la jugada?

«Mejor, imposible. Tenías que jugar con una apuesta creativa que sorprendiera no sólo al jurado, sino a toda la audiencia. Sorprendí a todo el mundo. Además, demostré que la magia no sólo es técnica, sino que lo importante es poder llegar a la gente, comunicar, jugar con sus emociones. Tengo mensajes de todo el mundo diciéndome que se emocionaron con mi actuación, y este es otro premio que me llevo».

¿Qué se puede esperar de sus sesiones en el Círcol?

«Yo quería estar en Reus, surgió la oportunidad y evidentemente quería aceptarla. Serán sesiones exclusivas, para sólo 50 personas, porque es una magia que se tiene que sentir y vivir de muy cerca. Estas sesiones serán de magia familiar, pero no infantil. Es más para jóvenes a partir de los 10 años y, sobre todo, para los adultos más exigentes, aquellos que no creen en la magia».