Jordi Caps: «La màgia és molt més que un entreteniment, és un art mil·lenari complex»

La màgia està prou valorada?

«La màgia, actualment, està molt poc valorada. Realment és un art i costa molt. Avui dia, tothom fa màgia, però darrere de la veritable màgia s’amaguen moltíssimes coses que la gent no veu. Són molt importants la comunicació, empatitzar, emocionar, il·lusionar, la creativitat, el lideratge. La gent aprèn només el truc, però darrere d’aquest hi ha molta feina. És un món molt complex i, malauradament, infravalorat, perquè la gent està acostumada a veure els mags com un entreteniment, però la màgia és molt més que un entreteniment. És un art mil·lenari».

La presència de vídeos a internet explicant trucs devalua la màgia?

«No. La gran majoria del contingut que hi ha a internet t’explica com es fa el truc, com mous les mans, però la màgia no és això. Juguen un paper fonamental l’actitud, la comunicació, el guió, la presentació. Tot això és el que fa portar la màgia a l’excel·lència. Una altra cosa a destacar és que la gent està acostumada a associar la màgia a nens, i no és així. Jo em dedico a fer màgia per a adults, gent que ha perdut aquesta il·lusió, perquè sap que a la màgia hi ha alguna cosa al darrere, però quan ho veuen davant del nas i no ho entenen, tornen a creure en la màgia».

Per què es perd la il·lusió?

«Es perd la il·lusió quan et fas gran. En tots els casos, no només amb la màgia. Jo ho comparo amb quan veus una pel·lícula o vas a Disneyland. Ho vius, ho gaudeixes; també ho fan els grans. La màgia és per compartir, passar una bona estona i fer-te oblidar els problemes durant l’espectacle».

S’especialitza en la màgia de prop.

«És una de les especialitats més difícils, perquè no només són jocs de mans, i estàs molt a prop dels espectadors. Jugues directament amb el públic, hi interactues, hi ha un diàleg. No hi ha una quarta paret com sobre l’escenari».

Got Talent és la recompensa d’una trajectòria.

«Soc el primer mag de la història a guanyar Got Talent España, soc català i soc de la província de Tarragona. És una gran fita aconseguida».

Per què va decidir inscriure’s?

«Vaig decidir-me per culpa de la covid. Al món de la cultura, ens va tocar de ple. Veies el teu somni trencat i és en aquest moment quan has d’aixecar el cap i arriscar-te».

Va sortir bé la jugada?

«Millor, impossible. Havies de jugar amb una aposta creativa que sorprengués no només el jurat, sinó tota l’audiència. Vaig sorprendre a tothom. A més, vaig demostrar que la màgia no només és tècnica, sinó que l’important és poder arribar a la gent, comunicar, jugar amb les seves emocions. Tinc missatges de tot el món dient-me que es van emocionar amb la meva actuació, i aquest és un altre premi que m’enduc».

Què es pot esperar de les seves sessions al Círcol?

«Jo volia estar a Reus, va sorgir l’oportunitat i evidentment volia acceptar-la. Seran sessions exclusives, per a només 50 persones, perquè és una màgia que s’ha de sentir i viure de molt a prop. Aquestes sessions seran de màgia familiar, però no infantil. És més per a joves a partir dels 10 anys i, sobretot, per als adults més exigents, aquells que no creuen en la màgia».