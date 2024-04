La sexta edición del Rock the Stage reunirá a 800 bailarines de danzas urbanas en Reus

Publicado por Sergi Peralta Moreno Verificado por Creado: Actualizado:

Más de 800 bailarines participarán el 27 de abril en el Rock the Stage 2024, el sexto campeonato de hip hop y danzas urbanas de Reus, organizado por el Consell Esportiu del Baix Camp y la escuela de danza y artes escénicas Artis. «Nos gustaría que Reus, aparte de ser referente en patinaje y en hockey, también fuera referente en danza urbana», expresó Joan Bartolí, secretario general del Consell Esportiu del Baix Camp. «De Cornellà a Valencia y Ebro arriba, no hay ningún campeonato como el Rock the Stage», añadió.

Pilar Sanz, directora de Artis, detalló que, si bien las danzas urbanas se acostumbran a improvisar en la calle y en batallas libres, el torneo será «coreográfico», es decir, «todo el mundo viene con los bailes preparados». La acción empezará a las 10 horas, en el Pabellón Olímpico Municipal.

Participarán artistas catalanes y provenientes de otras comunidades autónomas, como Galicia, Navarra y Aragón, en las categorías júnior, minisolista, miniparejas, prémium —adultos que no son bailarines profesionales, pero que dan clase y se presentan a competiciones—, infantil, baby, solista, parejas, youth y absoluta. Además, se espera que tenga lugar la representación de los resultados de un taller impartido por Joseph Go, con más de 30 años de experiencia y ganador de trofeos de renombre, con estudiantes avanzados de danzas urbanas.

Go será uno de los tres miembros de un jurado «internacional, reconocido en su país y fuera de él», tal como destacó Sanz. Se le sumarán Candyman, uno de los bailarines más exitosos de su generación, y Alina Tsitseronova, coreógrafa de renombre especializada en commercial dance. En las instalaciones de Artis, Tsitseronova, Candyman y Go ofrecerán, el domingo 28 de abril, workshops a todo el mundo que quiera perfeccionar sus habilidades.

La entrada tendrá un coste de 6 euros en concepto de donativo. Como en ediciones pasadas, el Rock the Stage colaborará con la Associació Catalana de les Neurofibromatosis (ACNefi) y Enach Associació, que reúne familiares y amigos de personas con trastornos neurodegenerativos por acumulación de hierro en el cerebro.

«Aparte de la diversificación deportiva y el fomento del deporte, estamos hablando de causas solidarias», destacó el concejal de Deporte y Salud, Enrique Martín, quien también subrayó que la iniciativa se alinea con el objetivo municipal de ser un polo de atracción del turismo deportivo.

